Transport ilegal de material lemnos: Șofer amendat cu 20.000 de lei pentru refuzul de a cântări camionul cu lemn



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Lucrătorii Secției 7 Poliție Rurală Mălini au identificat, joi, un ansamblu rutier, format din cap și semiremorcă încărcat cu material lemnos, în parcarea unei stații de carburanți din comuna Drăgușeni.

Vehiculul, aparținând unei firme a fost indisponibilizat și transportat la sediul Ocolului Silvic Dolhasca pentru verificări.

Polițiștii s-au deplasat la ocol pentru inventarierea materialului lemnos, constatând că ansamblul fusese imobilizat din seara zilei de 20 august 2025, cu trei sigilii aplicate pe semiremorcă.

Conducătorul auto, a fost de acord verbal cu cântărirea ansamblului, dar a cerut un loc omologat pentru această activitate.

Ulterior, la ora 15:00, în prezența lucrătorilor ISCTR Suceava, acesta și-a retras acordul, refuzând cântărirea. Drept urmare, a fost amendat cu 20.000 lei conform OG 43/1997, iar plăcuțele de înmatriculare ale ansamblului au fost reținute ca măsură complementară.

Totodată, societatea care deține camionul a fost sancționată cu 8.000 lei pentru transportul efectuat fără copie conformă a licenței de transport.

Inginerul silvic de la Ocolul Dolhasca a refuzat joi după amiaza inventarierea materialului lemnos, invocând lipsa utilajelor necesare și programul de lucru limitat până la ora 16:00.

Ansamblul a rămas imobilizat la depozitul temporar al Ocolului Silvic Dolhasca, urmând ca inventarierea să fie realizată vineri după cântărire, cu rezultatele comunicate ulterior.