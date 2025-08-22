Un enoriaș semnalează IPS Calinic gestionarea fondurilor strânse pentru sinistrați în parohia sa și situația juridică a bisericii sale



Un credincios din județul Suceava a adresat o scrisoare Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, prin rubrica „Răspunsul Ierahului” de pe site-ul Arhiepiscopiei, exprimându-și îngrijorările legate de mai multe probleme din parohia sa.

Acesta și-a exprimat nemulțumirea față de apelurile repetate pentru strângerea de bani pentru sinistrați, fără a primi informații despre sumele colectate, și a sugerat că fondurile ar putea fi utilizate în scopuri personale sau politice, inclusiv pentru o campanie electorală, după apariția unui videoclip pe Facebook în care un preot local era văzut alături de o personalitate publică la Broșteni, promițând construcția de case pentru sinistrați.

De asemenea, enoriașul a întrebat dacă banii donați la biserică sunt destinați activității parohiale sau altor scopuri, cerând verificarea unei asociații prin care s-ar strânge fonduri pentru Broșteni.

Pe lângă aspectele financiare, credinciosul a ridicat și preocupări legate de situația juridică a bisericii, afirmând că există zvonuri conform cărora aceasta nu ar avea acte, iar terenul din fața și sub lăcașul de cult ar aparține unor persoane private sau preoților, punând sub semnul întrebării accesul viitor al enoriașilor, similar situației de la „Sfânta Treime”.

În răspunsul său, IPS Calinic a declarat că problemele semnalate, în special cele privind situația juridică a bisericii, sunt în curs de rezolvare.