PNL Suceava a început de la miezul nopții campania electorală pentru alegerile prezidențiale: Gheorghe Flutur a lipit primul afiș cu Nicolae Ciucă

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, alături de numeroși liberali, a început vineri de la ora 0:00 campania electorală fiind amplasat pe panoul electoral primul afiș cu candidatul PNL, Nicolae Ciucă.

„Cu bucurie am pus primul afiș pentru Nicolae Ciucă, un prieten al Sucevei, al Bucovinei, un prieten al meu, un român adevărat, un patriot”, a spus Flutur.

El a subliniat că debutul campaniei electorale coincide cu Ziua Armatei, iar generalul Nicolae Ciucă are menirea de a face cea de-a doua modernizare a României.

„În istoria noastră am avut șefi de stat cu carieră și pregătire militară care au influențat fundamental mersul României. Statul modern înființat de Alexandru Ioan Cuza. Apoi vorbim de evoluția regilor care au avut o contribuție fundamentală: Carol I- Independența României, Marea Unire-Ferdinand și ne putem gândi că vine un om cu pregătire militară, Nicolae Ciucă, cel care are menirea de a face împreună cu noi a doua modernizare a României dacă românii vor da votul. Noi suntem încrezători că vor da votul pentru un om cu pregătire consistentă, un om echilibrat, un om al construcției, un om care a făcut toate la timpul lor și mă refer la pregătire, carieră inclusiv ministru, prim ministru, șeful celui mai vechi partid din Europa, Partidul Național Liberal, un partid care anul viitor face 150 de ani, un om aproape de oameni și care a lansat aseară un program pentru un stat prieten cu cetățeanul, un stat care să ajute dezvoltarea economică a României, care să redea demnitatea, dialogul între categoriile sociale, normalitate pe scena politică”, a spus Flutur.

El spune că românii au nevoie de toate acestea ca de aer și e convins că poate fi garantul acestor lucruri omul Nicolae Ciucă.

„Am încredere și noi sucevenii suntem la această oră un grup mare de oameni, dar vom și mai mulți care îl vom sprijini în drumul spre Cotroceni”, a mai spus Flutur.

Liderul liberal este convins că Nicolae Ciucă va ajunge în finala alegerilor prezidențiale pe care le va și câștiga.

„Așa cum stau lucrurile astăzi, dincolo de răutăcioșii care tot îl coboară în sondaje, Nicolae Ciucă are șansa mare să intre în turul II cu armata liberală de 1146 de primari aleși recent din care 50 la Suceava, 12.000 de consilieri locali și o armată a PNL pregătită să intre în marea bătălie pentru ca în turul 1 să confirmăm intrarea în turul 2 și finala să fie câștigată de Nicolae Ciucă și de fapt de România și de români”, a mai spus Flutur.

Președintele PNL Suceava a mai declarat că se simte în formă după ce joi a încheiat o etapă din viața politică predând mandatul de președinte al CJ Suceava și că a intrat în noul dispozitiv pentru câștigarea alegerilor.

„ Am încheiat o etapă în viața mea predând astăzi un mandat și ați văzut că nu am luat pauză. Intru într-un nou dispozitiv, bătălia electorală. La ultimii doi președinți am fost în campanie electorală și am avut mână bună și să aveți încredere că și aici tot mâna aceea am avut-o și va câștiga Nicolae Ciucă”, a mai spus Gheorghe Flutur.