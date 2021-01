Oana Pintilei a aflat din presă că a fost demisă din funcția de lider al femeilor social-democrate sucevene: Am făcut un pas în spate atunci când am simțit că cei din conducere s-au îndepărtat de principii, valori și bunele moravuri

Fostul președinte al Organizației Județene de Femei Social-Democrate Suceava, Oana Pintilei, a anunțat pe pagina sa de socializare că a aflat din presă că a fost înlăturată din funcție, dar subliniază că pentru ea pentru mai importante decât o funcție sunt valorile, principiile și demnitatea.

Pintilei arată că, informal, a făcut un pas în spate din conducerea OFSD încă din luna august a anului trecut atunci cand s-a retras de pe lista de consilieri județeni ai PSD Suceava.

„Am luat, asumat, această decizie la acel moment deoarece pentru mine mai importante decât o funcție sunt: valorile, principiile și demnitatea. Nu am regretat nicio clipă această decizie, așa cum nu regret, nici acum, nicio secundă din cei 14 ani pe care i-am dedicat Partidului Social Democrat”, a spus Pintilei.

Ea a subliniat că s-a implicat total atunci când a crezut în echipa din care făcea parte, a semnalat derapajele atunci când a considerat că lucrurile nu merg într-o direcție bună și a făcut un pas în spate atunci când a simțit că cei din conducere s-au îndepărtat de principii, valori și bunele moravuri.

„Am aflat prin intermediul presei că sunt acuzată că am avut atitudini ostile și că nu am făcut campanie PSD fapt care a condus la pierderea de voturi. Să le luăm pe rând. Am precizat mai sus faptul că am sesizat, în forurile statutare ale PSD Suceava, derapajele atunci când au existat. În orice organizație o comunicare internă eficientă reprezintă piatra de temelie a unei #echipe. La fel cum sesizarea problemelor este o #oportunitate pentru #leaderi de a elimina deficiențele și a îmbunătăți activitatea.

Aceeași situație…. de a atrage atenția asupra #problemelor existente… pentru #șefi se traduce în “atitudine ostilă”.

Cred că știm cu toții care este diferența dintre un leader și un șef, așadar… nu am să intervin pe acest subiect.

Legat de al doilea “capăt de acuzare” și anume că nu am făcut campanie PSD, pot să precizez că este total adevărat, dacă e să ne referim la ultimele două campanii.

Am precizat deja că am făcut un mare pas în spate încă din luna august a anului trecut.

În plus… eu, personal, nu pot să girez un candidat și să cer încredere electoratului dacă mie îmi lipsește încrederea în acel individ.

Regret însa faptul că inactivitate mea “a condus la pierderea de voturi”. Nu am avut această intenție niciodată. Dar dacă inactivitatea mea a contat mai mult decât activitatea candidaților ….. asta spune multe, dar nu despre mine!

Eu iau această afirmație făcută astăzi de către conducerea PSD ca pe un compliment, ca pe o recunoaștere a activității mele și a valorii personale, așadar vă mulțumesc!

Și ca să închei acest subiect, adresez o întrebare:

– Oare, incapacitatea de a motiva membrii unei echipe să se implice, nu reprezintă de fapt incapacitatea sefului de a conduce acea organizație?”, scrie Oana Pintilei.

Ea adaugă că, privind în urmă, își încheie cuvântul având sentimentul datoriei împlinite cu responsabilitate, cu profesionalism dar în egală măsură cu onoare și demnitate.

„Mă bucur sincer pentru doamna Adomnicăi. Știu că își dorea de mult șefia Organizației de Femei. Mai exact de vreo 16 ani, de pe vremea când eu nici măcar nu eram în PSD. Mai bine mai târziu decât niciodată”, a mai scris Oana Pintilei.