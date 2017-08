Ultima carte a suceveanului Andrei Ciobanu, pe locul doi într-un top național al preferințelor cititorilor în primele șase luni ale anului

Tânărul autor sucevean Andrei Ciobanu se află în topul preferințelor cititorilor români, ultimul volum lansat, „Suge-o, Andrei!”, fiind pe locul doi într-un clasament al vânzărilor de carte în primele şase luni ale anului, potrivit elefant.ro.

În clasamentul celor mai vândute zece volume, suceveanul Andrei Ciobanu este nominalizat de două ori, pe locul doi cu volumul „Suge-o, Andrei!”, iar pe locul zece cu volumul „Suge-o, Ramona!”.

Cartea „Suge-o, Andrei!” a apărut în acest an la editura „Litera”, fiind continuarea bestsellerului din 2015 intitulat „Suge-o, Ramona!”.

„Singurul mod în care poți să afli dacă ai reușit să uiți cu adevărat o persoană pe care cândva o iubeai cu toată puterea ta este să te întâlnești cu ea, s-o privești în ochi și să nu-ți dorești s-o iei în brațe. Abia dacă reușești lucrul ăsta poți să spui că ești pregătit să treci mai departe.

Mulți dintre noi, dacă nu toți, am avut o poveste de iubire care ne-a dat lumea peste cap și ne-a făcut sufletul să zburde de fericire ori să urle de durere. O persoană care ne-a bântuit gândurile ani întregi și pe care cu greu am reușit să ne-o scoatem din suflet. O persoană pe care am căutat-o în fiecare relație nouă și care ne-a lăsat cicatrici invizibile, dar adânci.

Încercând s-o uite pe Anemona, Andrei are tot felul de aventuri, unele amuzante, altele neobișnuite. Dar, în realitate, el nu caută pe altcineva. Căutarea lui este o căutare de sine. Și de fiecare dată se regăsește în altă persoană, în mod diferit.

O carte care te va face să zâmbești, să râzi în hohote, să te gândești la propria relație sau, pur și simplu, să te miri ce mare-i grădina Domnului!”, se arată în descrierea volumului „Suge-o, Andrei!”.

Conform sursei citate, în topul vânzărilor, pe primul loc se află Irina Binder cu volumul „Insomnii”, autoarea ocupând și locurile trei și patru cu trilogia „Fluturi”.

În clasamentul vânzărilor de carte, pentru primele șase luni ale acestui an, se mai regăsesc: „După ce te-am pierdut”, de Jojo Moyes, pe locul cinci, „Oamenii fericiţi citesc şi beau cafea”, de Agnes Martin-Lugand, pe locul șase, „Jamila Cuisine”, de Geanina Staicu-Avram, pe locul șapte, „Înainte să te cunosc”, de Jojo Moyes, pe locul opt, iar volumul „Fata din tren” scris Paula Hawkins se află pe locul nouă.

(Mihaela Tcaciuc)