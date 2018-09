Un elev al Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava a cucerit juriul emisiunii X Factor. Horia Brenciu: „Cele mai mari surprize vin de la cei care vin smeriți”

Un elev al Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava a impresionat juriul emisiunii X Factor și a obținut patru de „da” după ce a interpretat piesa Way Down We Go a formației Kaleo. Emisiunea a fost difuzată marți, la Antena 1.

Dragoș Bucătariu, de doar 17 ani, din Suceava, i-a uimit pe cei patru jurați, Delia, Carla’s Dreams, Horia Brenciu și Ștefan Bănică, dar și pe prezentatorul emisiunii, Mihai Bendeac, care a rămas fără replică atunci când a aflat că tânărul concurent are mari emoții.

Dragoș Bucătariu a creat unul dintre acele momente care te lasă fără cuvinte

„Doamne, cât de tare-i bate inima. Mă sperii, sincer”, a spus prezentatorul X Factor.

Timid, dar cu o voce fabuloasă, suceveanul a ajuns să-i cucerească pe juraţi încă de la primele versuri interpretate, Carla’s Dreams exclamând „Wow” chiar în timpul momentului lui Dragoș.

„Cele mai mari surprize vin de la cei care vin smeriți”, a spus și Horia Brenciu despre interpretarea plină de sensibilitate a suceveanului.

(M.T.)