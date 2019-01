Ce nu stiu turistii despre Bucovina, tinut plin de valori materiale si spirituale?

De multe ori, Bucovina este ocolita de calatorii straini, chiar si cei romani, in drumurile lor pe harta Romaniei. Iar pentru cei ce ajung aici, istoria si frumusetile naturale ale teritoriului par a fi un necunoscut rupt din povesti, plin de bucate culinare gustoase si peisaje pline de caldura. Promovata drept destinatie foarte accesibila pentru turistii din Marea Britanie si recomandata pentru cei ce prezinta interes pentru turismul cultural, judetul Suceava reuseste sa obtina titlul de Destinatie Europeana de Excelenta pentru turismul din Romania. In aceasta oaza de liniste, unde nu vei gasi niciodata porti inchise, mestesugurile isi pastreaza intreaga originalitate, compunand o zona atemporala, invelita in cele mai vechi traditii. Fiind o zona cu accent pe harta culturala a tarii, Bucovina isi arata valorile printr-un stil neconfundabil, plin de diversitate si bogatii.

Ce ii asteapta pe turistii care ajung aici, in tinutul cu peisaje pitoresti?

Bucovina nu este recunoscuta numai pentru manastirile domnitorilor, care impresioneaza prin picturile autentice si culorile specifice fiecarei zone de aici, orase mici si pline de liniste sau mestesuguri traditionale, ci si prin cateva titluri, constructii si obiective importante, rar exploatate de cei ce ajung aici. Bucovina ofera zone perfecte pentru deconectarea de la viata cotidiana, unde iti poti petrece sejurul la o cabana montana, invelita in traditia si caldura locului, degustand din bucatele traditionale, sau in hoteluri elegante, cu restaurante pe toate gusturile. Daca vrei sa te cazezi la un hotel de cinci stele, unde sa te bucuri de un jacuzzi in mijlocul naturii, un tratament SPA relaxant si experimente gastronomice inspirate din toate colturile lumii, merita sa economisesti o suma consistenta de bani sau poti solicita un credit nebancar , pentru un rasfat in inima muntilor de aici. Cei mai multi dintre turisti, insa, aleg sa traiasca experienta autentica a tinutului, departe de tot ceea ce le serveste viata urbana si ritmul alert de zi cu zi.

Tinutul ascunde in paginile istoriei perioadele dominatiei austriece, cladiri vechi construite acolo unde ursii inca se mai ascund prin luminisurile padurii. Ca sa afli unde este adapostita si bine pastrata traditia, trebuie sa te opresti de vorba cu localnicii, care iti vor povesti mai multe despre eroii lor puternici, din cele mai vechi timpuri.

Celebra Salina Cacica, data spre exploatare in anul 1798, este una dintre cele mai cunoscute din intreaga Europa, mai ales pentru faptul ca adaposteste in ea Sanctuarul Marian, ce pastreaza o istorie complexa. Daca vrei sa cunosti Bucovina in plina floare, vino aici pe 28 Noiembrie, cand se celebreaza unirea Bucovinei cu Romania la Cernauti. Asa vei avea posibilitatea sa cunosti mai bine portul popular si sa iti scalzi ochii in costumele traditionale ale zonei, transmise din generatie in generatie. De asemenea, obiceiurile de Craciun si de Anul Nou contureaza portul popular si aduc aminte de folclor.

Recunoscuta si sub numele de Tara Fagilor, Ducatul Bucovinei este o regiune ce cuprinde un teritoriu de 10.441 kilometri patrati, ce acopera zona oraselor de aici. In ultimii ani, promovarea tinutului la Tragul de Turism al Romaniei a inclus si sectiuni adresate mestesugurilor de aici, specifice sarbatorilor de iarna si gastronomiei.

Pentru pasionatii de sporturi extreme si sporturi de iarna, exista trasee special amenajate pentru Mountain Bike, tiroliane si trasee montane, care te conduc spre crestele masivului Rarau si Pietrele Doamnei, ce ofera un peisaj rupt din basme si, totodata, o experienta unica pentru orice aventurier. Ce tipuri de turism poti experimenta aici? Daca vrei sa vezi relieful muntilor, apeleaza la turismul montan, cu drumetii, alpinism, ski sau zborul cu parapanta, iar daca vrei sa cunosti patrimoniul cultural, aici te asteapta multe obiective cu caracter istoric-militar, muzee si constructii vechi, civile.

In orasul Suceava, vizitatorii pot experimenta, cu ajutorul ochelarilor VR, o calatorie virtuala prin intreaga Bucovina. Judetul Suceava este conturat de o vatra de civilizatie straveche si o doza puternica de cultura romaneasca. Inaintasii de aici au avut un rol important in istoria tarii, inca din inceputurile evului mediu, in dezvoltarea statului feudal.