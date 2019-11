Citeste ACUM 4 sfaturi de moda de care trebuie sa tina cont sucevenii in aceasta toamna!

Sezonul rece s-a instalat de ceva timp in Suceava, asa ca majoritatea locuitorilor si-au facut de multa vreme schimbarile in sifonier. Hainele de vara au fost scoase din dulapuri si in locul lor a aparut imbracamintea potrivita temperaturilor scazute. In ultima vreme s-a observat ca multi romani sunt mai dornici sa fie in pas cu moda si tin cont de numeroasele sfaturi in materie de fashion, pe care le gasesc pe internet, in reviste de specialitate sau in emisiunile de la televizor, unde diferiti designeri impartasesc din cunostintele proprii.

Vanzarile de imbracaminte de toamna-iarna au crescut in aceasta perioada in judetul Suceava, locuitorii luand cu asalt magazinele fizice sau online, dornici de a se informa si de a fi siguri ca se imbraca in trend. Cele mai multe dintre piesele vestimentare achizitionate sunt potrivite frigului si precipitatiilor abundente din aceasta perioada. In sifonierele sucevenilor si-au facut loc paltoane si geci de barbati de la Bigotti, jachete cu blana de brand sau nu pentru dame, caciuli, manusi, fulare, pulovere, pantaloni din stofa groasa, colanti si sosete calduroase.

Iata care sunt recomandarile de care tin cont sucevenii pentru a fi la moda:

Intotdeauna trebuie sa fii imbracat corect, sa intelegi care este limita dintre a fi indraznet sau penibil. Din pacate sau din fericire, in ziua de astazi vestimentatia influenteaza foarte mult cotidianul, viata sociala si modul in care fiecare se simte, asa ca este vital sa tii cont de cateva reguli clare in privinta hainelor. Vestimentatia trebuie aleasa in functie de varsta (oricat ti-ai dori, nu vei mai arata niciodata ca la 15 ani), de marimea pe care o alegi si de paleta cromatica a articolelor pe care le porti.

Chiar daca ti-au placut enorm tenisii sau sandalele si le-ai purtat cu drag toata vara, toamna este momentul sa renunti la aceste tipuri de incaltaminte. Nu le purta cu sosete mai groase, e inutil, incomod si vei arata caraghios. Recomandarea de care trebuie sa tii cont este sa scoti din dulap cizmele, ghetele, botinele si alte tipuri de incaltaminte potrivite temperaturilor scazute. Nu inseamna ca trebuie sa conteze doar acest aspect, exista incaltaminte de toamna-iarna extrem de eleganta, cocheta, chic. Trebuie doar sa te informezi.

Intr-adevar, arati foarte bine cu ochelarii la soare si ii porti mereu, chiar daca de cateva saptamani bune soarele nu s-a mai aratat dintre nori. Toamna este timpul sa renunti la ei. Poarta-i doar in zilele cu soare si simte-te bine sa privesti pe ceilalti din spatele ochelarilor misteriosi. Daca astrul ceresc nu este pe cer, in loc de atitudinea cool pe care ti-o doresti atat de mult, te vei trezi ca starnesti amuzamentul celorlalti sau ca vei transmite o stare de oboseala.

Accesoriile nu trebuie sa lipseasca din garderoba de toamna pentru ca ele au rolul sa o inveseleasca si sa aduca frumusete, eleganta, stil sofisticat, chic. Manusile, caciulile si fularul pot deveni elemente perfecte pentru a scoate din anonimat orice tinuta, chiar si una extrem de banala. O bijuterie scumpa, o geanta din piele sau un ceas care ia ochii sunt alte accesorii pe care ar trebui sa le ai asupra ta pentru a sti sigur ca ai un look deosebit.

In concluzie, sucevenii au recunoscut ca tin cont de ultimele noutati in materie de moda si ca incearca, pe cat posibil, sa tina cont de aceste sfaturi atunci cand ies din casa, fie ca merg la serviciu, fie cand merg la o simpla plimbare prin oras. (S.C.)

surse foto:

unsplash.com

shutterstock.com