Ionel Vasiliu și Bogdan Loghin, încrezători că la Fălticeni și Rădăuți Klaus Iohannis va câștiga detașat al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Flutur spune că cei doi sunt brazi tineri pe care îi crește și cu care se mândrește

Oamenii de afaceri Ionel Vasiliu din Fălticeni și Bogdan Loghin din Rădăuți, ultimul fost primar interimar și fost viceprimar, au declarat, luni, la Subiectul Zilei de la News Bucovina că sunt convinși că în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, candidatul PNL, Klaus Iohannis, va câștiga detașat în fața contracandidatului de la PSD.

Prezenți la Subiectul Zilei alături de Gheorghe Flutur cei doi au explicat cum văd în continuare lucrurile în cele două municipii importante ale județului.

Ionel Vasiliu, care ar urma să candideze pentru funcția de primar în Fălticeni a spus că s-a săturat de situația actuală și că nu dorește ca proprii lui copii să trăiască într-un mediu dezolant, să crească într-un mediu în care educația nu are niciun fundament.

„Îmi doresc ca experiența de până acum, acumulată doar în privat, să fie pusă în practică la Fălticeni, să arătăm că nu mai suntem un oraș în care doar lucrările mărunte și nepotismele sunt o bază, ci pur și simplu ne putem dezvolta, putem crea un oraș predictibil, democratic, un oraș în care cetățenii să rămână”, a spus Vasiliu.

El a precizat că dacă în 2005 a fost un recensământ potrivit căruia în Fălticeni erau 25.750 de locuitori, astăzi sunt mai puțin de 20.000.

„Asta spune multe, că cetățenii nu se simt în siguranță, că nu există un cadru să se poată regăsi, să se poată dezvolta, să-și poată întreține familiile. De aceea m-am hotărât ca eu să fiu un vârf de lance împreună cu echipa de la Fălticeni, să facem o administrație frumoasă, să facem o administrație liberală în care să ne întoarcem peste cinci ani și să avem peste 25.000 de locuitori”, a spus Vasiliu.

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur a menționat că Vasiliu este unul dintre tinerii cu care se mândrește.

„Eu l-am invitat în partid. Nu făcea politică. Este cu 20 de ani mai tânăr ca mine. Este unul dintre tinerii care a vrut să se implice. Este un antreprenor care are o firmă privată și face export de produse prelucrate aici în România. Lucrează într-o firmă nu ușor de gestionat, dar demonstrează că poate da de lucru la oameni și a făcut performanță”, a spus Flutur.

El a subliniat că Ionel Vasiliu este implicat de o bucată de timp în politică și că a făcut un scor în primul tur al alegerilor la Fălticeni că „sufla în ceafă PSD” și că doar un procent a mai lipsit să fie depășit PSD în Fălticeni, fieful PSD.

„Poate să-și asume candidatura să începem modernizarea pe bune”, a spus Flutur care a arătat că Fălticeni e o zonă care suferă din punct de vedere economic, are nevoie de centură ocolitoare urgent, are nevoie de un mediu de afaceri mai bine dezvoltat, are nevoie ca orașul cultural de fi mai bine pus în valoare în perioada care urmează și că, până la urmă, are nevoie de normalitate.

Flutur a spus că și Bogdan Loghin este un tânăr antreprenor care face export în Elveția și că a fost implicat și în administrație, dar că nu și-a găsit cadența în stânga politică și că acesta crede în programul PNL și crede în Klaus Iohannis.

Președintele PNL Suceava a arătat că cei doi tineri antreprenori sunt doi brazi tineri pe care îi crește și cu care se mândrește, arătând că este normal ca în partid să fie promovată și noua generație.

Bogdan Loghin, exclus din PSD, a spus că știe și și-a asumat că va urma o perioadă în care va fi pus la zid pentru că provine dintr-un anumit partid, sau că e în altul, dar că nimeni nu se gândește că el poate să fac diferența între partidul în care a activat și ceea ce vede la liberali.

El a arătat că este în deplin acord cu președinte Gheorghe Flutur privind investițiile majore necesare în România cum sunt autostrăzile și nu de programe prin care se împart bani arbitrar unor localități.

„Nu spun că nu este corect, pentru că acei bani se regăsesc în localități, dar un mod vizionar este cel prezentat de președintele Gheorghe Flutur”, a explicat Loghin.

Bogdan Loghin a mai declarat că este deschis și spune lucrurile pe față, motiv pentru care a fost exclus din PSD.

Întrebat dacă în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, la Rădăuți Klaus Iohannis va obține un rezultat mult mai bun decât candidatul PSD, el a arătat că „va fi o situație plăcută în acest sens”, fără să avanseze procente.

În schimb, Ionel Vasiliu a spus că este obligatoriu ca președintele Iohannis să câștige în Fălticeni.

„Nu e doar un target ci, o doleanță a Fălticeniului. Vom face istorie”, a spus Vasiliu care a menționat că își dorește ca tineretul să iasă la vot, să înțeleagă că dacă astăzi sunt tineri, peste cinci ani nu vor mai fi atât de tineri și că trebuie să profite acum de șansa de a face istorie și la Fălticeni.

„Îmi doresc foarte mult ca dreapta să se coaguleze, să se sudeze și să dea un vot pozitiv lui Klaus Iohannis”, a conchis Vasiliu. (T.B.)