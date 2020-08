Cineastul rădăuțean Adrian Țofei, cooptat în juriul primei competiții internaționale pentru actori, World Monologue Games, organizată de actorul australian Pete Malicki

Cineastul și actorul rădăuțean Adrian Țofei a fost inclus in juriul primei competiții internaționale pentru actori – World Monologue Games – care se desfășoară online în mai multe etape pe parcursul mai multor luni.

Competiția este organizată de australianul Pete Malicki din Sydney pe fondul crizei provocate de pandemie, se află la prima ediție și a primit deja sute de înregistrări de la actori din întreaga lume, inclusiv din România. Fiecare actor s-a înscris cu cel puțin o înregistrare video a unui monolog în una dintre multiplele categorii ale competiției: profesioniști sprint, profesioniști categoria principală, profesioniști anduranță, amatori, tineret și copii.

Cei care au trecut de prima etapă merg mai departe în etapa pe regiuni – Regional Livestreams – care se desfășoară în perioada 28 August – 20 Septembrie 2020. Actorii sunt grupați pe continente, evenimentele vor fi transmise live pe YouTube, iar atât juriul cât și publicul vor decide cine merge în etapa finală. În categoria principală pentru profesioniști din etapa pe regiuni au fost selectați și doi actori din România: Mirela Buhuș și James Longshore.

Adrian Țofei va juriza trei evenimente din etapa pe regiuni: Profesioniști Anduranță Europa (5 Septembrie, ora 20:00), Profesioniști Categoria Principală Europa (12 Septembrie, ora 20:00) și Profesioniști Categoria Principală Africa + America (12 Septembrie, ora 22:30). El a scris pe Facebook că speră ca evenimentul să devină în timp cea mai importantă competiție pentru actori, la fel cum Cannes sau alte festivaluri sunt pentru regizorii de film.

Fondatorul competiției, Pete Malicki: „COVID-19 a avut și continuă să aibă un efect devastator asupra vieții oamenilor, economiei mondiale și asupra diferitelor industrii, inclusiv artele și divertismentul. Am vrut să creez o oportunitate pentru actorii din întreaga lume de a arăta cât de rezilienți sunt. Răspunsul a fost masiv – nu cred că au mai participat vreodată atât de mulți actori la un eveniment!”

Adrian Țofei este regizorul, producătorul, scenaristul și protagonistul primului film horror found footage din România, „Be My Cat: A Film for Anne”, pentru care a câștigat multiple premii pentru cel mai bun actor și cel mai bun film în festivaluri internaționale de film. El este de asemenea autorul a „Top 100 Festivaluri Internaționale de Film”, „Top 100 Festivaluri de Film Horror și Fantastic” și a „Manifestului Found Footage”. Următoarele sale filme, momentan în lucru, sunt „We Put the World to Sleep” și „Dr. Frankenstein”.

