TOP 5 ACCESORII de telefon ce NU trebuie sa-ti lipseasca in calatorie

Abia astepti sa pleci intr-o excursie la munte sau la mare cu familia sau de unul singur? Vrei sa mergi intr-o calatorie cu trenul sau cu avionul peste hotare, sa vizitezi un oras celebru din Europa si trebuie sa-ti pui la punct bagajul de calatorie? Afla ca trebuie sa fii foarte atent la toate detaliile, in asa fel incat sa nu ai parte de surprize neplacute! Unul dintre dispozitivele de care nimeni nu se poate lipsi, nici macar in calatoriile sale, este telefonul mobil, un adevarat prieten de nedespartit.

Intr-adevar, mobilul este purtat la loc de cinste, in buzunar sau in geanta, si reuseste cu succes sa-si faca datoria, mai ales daca este conectat la Internet: mentine contactul cu prietenii sau cu membrii familiei, ofera distractie pe retelele de socializare sau cu ajutorul jocurilor antrenante, pline de adrenalina, permite accesul la informatii de tot felul etc. Totusi, el nu poate functiona optim daca in bagaj nu exista si cateva accesorii, fara de care, uneori, nici n-ar putea functiona.

IATA care sunt accesoriile de telefon pe care sa nu le lasi acasa!

Pe primul loc in topul accesoriilor se afla incarcatorul, un obiect mic, dar cu valoare mare. Indiferent de bateria smartphone-ului, la un moment dat se va descarca si va deveni total nefunctional, asa ca nu ezita si cauta incarcatoare pentru telefon de la Super Touch pentru a reusi sa ramai in contact cu cei dragi, chiar si atunci cand pleci intr-o excursie departe de casa;

Cardul de memorie ofera un plus de siguranta telefoanelor, ce isi pot extinde memoria in acest fel pana la o anumita capacitate maxima. Practic, vei reusi sa maresti capacitatea de stocare a datelor si sa nu fii luat prin surprindere cand intr-un anumit moment al excursiei tale de vis nu mai poti sa faci fotografii, pentru ca deja ai ajuns la limita maxima;

Acumulatorul extern este un alt accesoriu ce nu trebuie sa lipseasca din bagaj, deoarece este aliatul cel mai de pret al telefonului in lupta sa pentru o autonomie din ce in ce mai mare. Un produs bun, cu energie suficienta, iti va oferi posibilitatea de a incarca device-ul de 3-4 ori si sa-l poti folosi fara grija, indiferent ce operatiuni alegi sa faci cu el;

Folia de protectie este ceea ce asigura protejarea telefonului, fiind prima linie de aparare impotriva zgarieturile sau eventualelor fisuri ce ar putea sa apara in urma cazaturilor sau a diferitelor socuri la care ar putea fi expus, mai ales intr-o calatorie. Acest scut subtire este rezistent la impact, este usor de aplicat si poate fi folosit un timp indelungat;

Suportul de telefon pentru autoturism este un accesoriu aproape obligatoriu pentru orice sofer care pleaca intr-o excursie cu masina personala. In ziua de astazi este interzis sa folosesti mobilul la volan, asa ca suportul te ajuta sa-l prinzi de bordul autoturismului si sa-l folosesti, indiferent ca vrei sa porti diverse conversatii sau sa-l utilizezi pe post de GPS pentru a ajunge la destinatia dorita.

In concluzie, o calatorie frumoasa si memorabila nu poate sa fie organizata fara un bagaj bine pus la punct. Din acesta nu trebuie sa lipseasca telefonul si accesoriile sale, in asa fel incat sa reusesti sa mentii legatura cu cei dragi ramasi acasa, sa te poti distra conectandu-te pe internet, sa fii sigur ca poti utiliza dispozitivul, chiar si atunci cand conduci sau cand bateria s-a descarcat definitiv. (S.E.O.)

Surse foto:

shutterstock.com

ro.pinterest.com