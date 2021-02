Tu stii cum se transporta corect copilul in autoturism? Iata pasii pe care TREBUIE sa ii urmezi pentru sigurata lui!

Indiferent de durata calatoriei, este esential ca transportul copiilor sa se faca in cele mai sigure conditii. Pentru ca viata celui mic este prioritara, parintii trebuie sa cunoasca foarte bine legislatia si sa o aplice ori de cate ori pleaca la drum impreuna cu bebelusii lor. Descopera in articolul de mai jos toate lucrurile de care trebuie sa tii cont si aplica-le ori de cate ori este nevoie.

Iata care sunt pasii pe care trebuie sa ii urmezi ca cel mic sa calatoreasca in siguranta!

1. Asigura-te ca masina este in perfecta functionare

In primul rand, inainte de a pleca undeva, trebuie sa te asiguri ca masina nu reprezinta defectiuni si ca este dotata cu toate echipamentele necesare. Daca urmeaza sa faci o calatorie iarna, verifica starea anvelopelor, a bateriei si a motorului. In cazul in care te-ai decis sa pleci la drum lung, cauta un service auto complet in Bucuresti pentru a te asigura ca autoturismul este verificat din toate punctele de vedere. Pe site-ul service-ului Revizie Auto vei gasi posibilitatea de progamare si, de asemenea, disponibile orice servicii vei avea nevoie.

2. Foloseste un scaun certificat pentru copii

In Romania, copiii de pana la 3 ani si cei cu o inaltime de sub 1,35 m, trebuie sa fie transportati intr-un scaun special pentru masina. Montarea lui este esentiala, iar aceasta se face intotdeuna pe bancheta din spate.

Totusi, in situatii exceptionale, il poti pune in dreapta soferului, dar numai daca scaunul pasagerului din fata are in dotare sisteme de acordare. Totodata, dezactiveaza airbagul frontal pentru ca in cazul unui impact, activarea lui poate provoca rani bebelusului. Asigura-te ca pozitionezi scaunul cu spatele spre directia de mers, deoarece, in cazul unui posibil impact frontal, in momentul in care este propulsat, greutatea capului celui mic devine mult prea mare si nu poate fi suportata de gat. Toate acestea sunt reguli clare, pe care orice parinte trebuie sa le cunoasca.

3. Adapteaza stilul de condus

Indiferent ca esti un sofer cu foarte multa experienta, in momentul in care ai un copil in masina, trebuie sa conduci cu prudenta. Nimic nu este mai important decat siguranta bebelusului tau; incearca sa adaptezi intotdeuna stilul de condus si sa reduci viteza cat mai mult, pentru a diminua riscul accidentelor. De asemenea, echipeaza-ti masina cu semne de atentionare „baby on board” pentru a evita conflictele cu ceilalti participanti la trafic. Pe langa toate acestea, un alt lucru extrem de important de care trebuie sa tii cont este timpul pe care bebelusul il petrece in interiorul masinii, dar si setarea unei temperaturi optime pentru bunastarea lui pe parcursul calatoriei.

Asadar, pentru o calatorie cat mai sigura si lipsita de evenimente neplacute, tine cont de sfaturile de mai sus! Nu pleca niciodata la drum fara sa te asiguri ca cel mic calatoreste in deplina siguranta! (S.E.O.)

Sursa foto: Shutterstock.com