8 aspecte despre Pariuri Sportive Legale in Romania

Reglementarea industriei jocurilor de noroc a creat un mediu mai sigur pentru pariori atat online, cat si offline, dar si o sursa foarte generoasa de venituri pentru statul roman. Taxe consistente, colectate de la agentii, dar si de la utilizatorii serviciilor acestora, se aduna in bugetul statului in fiecare an, inclusiv de la Loteria Nationala Romana, furnizor exclusiv de servicii loto traditionale si principala institutie autorizata sa vanda lozuri.

Ce documente te fac expert in legislatia jocurilor de noroc?

Daca vrei sa afli cat mai exact ce anume prevad legile Romaniei despre activitatea de pariuri si jocuri de noroc online si offline, documentele pe care trebuie sa le consulti sunt:

Hotararea de Guvern nr. 298 din 29 mai 2013

Ordonanta de urgenta nr. 92 din 29 decembrie 2014

Ordonanta de urgenta nr. 77 din 24 mai 2015

Hotararea de Guvern nr. 111 din 24 februarie 2016

Ordonanta de urgenta nr. 20 din 23 martie 2017

Reglementarile din aceste acte definesc toate aspectele activitatii de pariuri sportive de pe teritoriul Romaniei, incepand cu conditiile necesare pentru obtinerea licentei si pana la taxele si impozitele datorate statului de persoanele fizice, dar si de operatorii care au avut norocul de a intra in lista alba a ONJN.

Lista alba sau operatorii online cu care poti colabora fara a incalca legea

Desi pentru multi dintre pariori, detaliile legale ale interactiunii cu site-urile de jocuri mai au inca laturi necunoscute, lista platformelor pe care se poate paria legal nu ar trebui sa fie una dintre ele. In prezent, industria pariurilor sportive online din Romania inseamna 26 de operatori licentiati si peste 40 de platforme web active, autorizate sa furnizeze servicii de:

pariuri sportive in cota fixa

pariuri in contrapartida

pariuri mutuale

jocuri de cazinou si poker

jocuri de keno, loto sau bingo.

Desigur, aceasta lista nu indica decat denumirile operatorilor si site-urile care indeplinesc conditiile pentru licenta. Pentru informatii relevante si practice, despre calitatea serviciilor, bonusuri, cote si castiguri este bine sa completezi aceasta sursa cu ghidurile profesionale dedicate pariurilor online, cum este https://wetten.com/ro/.

Jocurile de noroc pe teritoriul Romaniei, monopol de stat

In cazul in care nu stiai, dreptul de a organiza pariuri sportive si jocuri de noroc, in format traditional sau la distanta, este reglementat ca monopol de stat. Ca institutie ce reprezinta Guvernul Romaniei, Oficiul Nationale pentru Jocuri de Noroc este singurul care poate acorda companiilor dreptul de a activa in acest domeniu.

In plus, conform Ordonantei de urgenta nr. 24 din mai 2015, statul acorda licenta pentru organizarea jocurilor loto traditionale si la distanta si a celor noroc, noroc plus, super noroc expres si lozuri, exclusiv Companiei Nationale Loteria Romana.

Site-urile de pariuri incalca legea daca nu afiseaza datele de contact

Conform cerintelor impuse de licenta, operatorii de pariuri sportive online sunt obligati sa includa pe paginile platformelor web de jocuri:

datele de inregistrare la Registrul Comertului

licenta emisa de ONJN

reguli privind desfasurarea pariurilor si a jocurilor de noroc incluse pe site, in limba romana

modalitatile de plata a castigurilor

metodele de acceptare a mizelor

date de corespondenta

servicii de suport oferite, inclusiv numar de telefon si adresa de email

modalitatile prin care se pot face sesizari si se pot depune plangeri etc.

Cine poate participa in mod legal la pariuri si jocuri de noroc?

Conform legii, pentru a putea juca la pariuri, sloturi, jocuri de tip cazinou etc. pe teritoriul Romaniei sau pe platforme web cu licenta in Romania, trebuie sa ai minimum 18 ani si sa nu ai o interdictie legala cu referire la acest domeniu.

Taxele operatorilor de pariuri si jocuri de noroc – de la 6000euro anual

Pentru a obtine si a prelungi in fiecare an dreptul de a furniza servicii de pariuri sportive si jocuri de noroc, operatorii trebuie sa plateasca o taxa de licenta in valoare de 6000 pana la 120000euro in functie de cifra de afaceri.

In plus, statul emite licente si colecteaza taxe anuale in valoare de 6000euro si de la operatorii de clasa a II-a, categorie care include firmele ce produc si distribuie software pentru industria jocurilor de noroc, companiile care acorda certificate de conformitate in acest domeniu, cele specializate in audit, organismele care verifica certificarile etc.

Taxele si impozitele jucatorului

Pana in anul 2018 impozitul pe venitul obtinut din premii sau jocuri de noroc se platea direct de catre jucator, prin intermediul declaratiei 200. Din 2018 lucrurile s-au simplificat foarte mult, taxarea facandu-se la sursa, de catre operator, in sarcina caruia cade transferul sumelor datorate de jucatorii care folosesc platforma, catre bugetul de stat.

Valoarea impozitului este specificata in Codul Fiscal, la articolul 110, aliniatul 10 care prevede:

1% impozit – pentru sumele care nu depasesc valoarea de 66.750 RON

667,5 RON plus inca 16% aplicat diferentei dintre castigul retras si nivelul de baza de 66.750 RON – pentru sumele cuprinse intre 66.750 RON si 445.000 RON

61187,5RON plus 25% pentru ce depaseste 445.000 RON – in cazul sumelor mai mari de aceasta valoare.

In general, se considera ca impozitul este 1% pentru ca, fiind aplicat retragerilor, in mediul online se poate gestiona destul de usor venitul, astfel incat sa nu retragi niciodata mai mult de 66.750 RON. Jucatorii care pariaza in agentii stradale pot de asemenea organiza pariurile, astfel incat castigurile previzionate peste acest nivel sa fie impartite pe doua bilete si considerate retrageri separate.

Cand si cum se poate pierde licenta de operator

Licenta de operator poate fi retrasa din mai multe motive, printre care se numara:

intarzierea cu mai mult de 30 de zile la indeplinirea obligatiilor de plata fata de statul roman

o hotarare definitiva de condamnare pentru persoana juridica beneficiara a licentei

organizarea de jocuri de noroc frauduloase

nereguli in ceea ce priveste castigurile acordate etc.

Efectul infiintarii si activitatii ONJn pe piata jocurilor de noroc este o industrie mai sigura pentru utilizatorii platformelor online, dar si a serviciilor fizice, si o calitate mai buna a ofertelor puse la dispozitie de operatori.