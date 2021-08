Păcănele online ideale pentru jucătorii amatori – Primele video sloturi pe care să le încerci!

Mediul online vine cu numeroase beneficii pentru industria jocurilor de noroc, iar unul dintre cele mai mari este faptul că există un spațiu infinit pe care cazinourile îl pot folosi pentru a-și dezvolta portofoliile. Acesta este un atu extrem de apreciat de către gambleri, însă poate fi și covârșitor.

Deoarece există o varietate generoasă de video sloturi în cadrul agențiilor virtuale, este mai ușor și practic ca atunci când ai curiozități, să consulți topurile online. În continuarea acestui articol, ai prezentate câteva sugestii ideale pentru persoanele care nu au foarte multă experiență în acest domeniu.

Așa cum spuneam, există foarte multe jocuri disponibile la operatorii din online, așa că dacă ești o fire curioasă, vei avea constant noi provocări. Pentru început, poți să încerci unele tipuri și tematici mai clasice, precum Burning Hot sau Sizzling Hot, ori jocuri din alte serii celebre ca păcănele Book of Ra, John Hunter sau Rich Wilde.

Iată câteva recomandări pe care să le iei în considerare dacă ești novice și vrei să ai parte de experiențe deosebite, încă de la primele rotiri!

Joker’s Luck (Skywind Group)

Păstrând câteva elemente tradiționale, dar venind cu o abordare deosebită, providerul Skywind Group a lansat în vara anului 2020 un memorabil video slot, Joker’s Luck. El are un RTP avantajos, de 97.61%, dar o volatilitate mare. În această păcănea poți plasa o miză minimă de 0.01 credite și o miză maximă de 300 credite; aceste limite sunt ideale atât pentru novici, cât și pentru high-rolleri.

Jocul Joker’s Luck se deosebește prin formatul aparte care îmbină numeroase elemente clasice, precum simbolurile sale, dar are și elemente moderne, unicate. Printre ele se află formatul, care nu conține un matrix propriu-zis, ci o singură căsuță, un fel de grilă aparte, de 1×1.

Extra Chilli Megaways (Big Time Gaming)

Cu un RTP peste medie, de 96.82% și cu o volatilitate crescută, video slotul Extra Chilli Megaways lansat de Big Time Gaming, îți oferă mediul ideal în care să te relaxezi, să te distrezi, dar să ai și șanse de câștig. Tematica inspirată din Mexic este regăsită nu doar în detaliile grafice generale, ci și în design-ul simbolurilor, în fundalul sonor și în efectele speciale.

Jocul are nu mai puțin de 117649 modalități de pariere care se datorează sistemului Megaways. El se caracterizează prin numeroasele teoretice “linii de plată”, dar și prin faptul că după fiecare rotire, un număr diferit de simboluri va ajunge pe matrix. Grila are 6 role fixe și un număr variabil de rânduri. În plus, formatul acestei păcănele este cu totul deosebit deoarece există și un matrix secundar, situat ca o prelungire a celui principal, el având un format de 4×1.

Video slotul Extra Chilli Megaways are numeroase funcții deosebite, fiecare în parte fiind marcată de efecte speciale audio-video. Printre cele mai apreciate de către jucători se află Rotirile Gratuite și Opțiunea Gamble, care are un format deosebit, sub forma unei Roți a Norocului.

Sweet Bonanza (Pragmatic Play)

Unul dintre cele mai populare video sloturi din perioada 2020-2021 este, și probabil va rămâne în continuare, Sweet Bonanza de la furnizorul Pragmatic Play. Jocul are un RTP de 96.48% și o volatilitate mare, dar multe surprize care contribuie la un gameplay palpitant. Păcăneaua are un matrix măricel, de 6×5 și oferă câteva funcții aparte.

Primul lucru pe care îl vei remarca în acest joc este că plata se face sub formă de clustere, adică de grupuri de simboluri. Vei fi recompensat atunci când cel puțin 8 iconuri de același fel sunt situate adiacent pe role. În Sweet Bonanza vei putea să activezi extrem de multe Rotiri Gratuite, care vin însoțite și cu multiplicatori de până la x100.

Recomandări suplimentare pentru gamblerii la început de drum

În funcție de tematica pe care o preferi, poți începe să îți alegi primele video sloturi la care să te distrezi. Ulterior, construiește-ți o listă de criterii care te interesează și aplică aceste filtre. Este bine să ai în vedere aspecte precum:

RTP-ul și volatilitatea păcănelei.

Valoarea minimă/maximă a mizei admise.

Funcțiile speciale (Rotiri Gratuite, multiplicatori, opțiunea Gamble, etc.).

Sistemul rolelor și mecanica lor (Megaways, linii de plată, plata tip cluster, etc.).

Formatul matrix-ului.

Alte caracteristici aparte ale video slotului.

Joacă responsabil și distrează-te, bucurându-te de fiecare experiență pe care o ai la un cazino licențiat! (B.C.)