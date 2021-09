4 dintre cele mai populare modele de combine frigorifice Arctic

Compania Arctic este bine cunoscută pe piața electronicelor și electrocasnicelor, fiind înființată la Găești, în România, în jurul anului 1968. Din 2002, Arctic aparține de grupul Arçelik din Turcia. Acesta e cunoscut pentru producția și distribuirea la nivel mondial de electrocasnice mici și mari, componente și aparatură electronică. În prezent, mai bine de 85% din producția de la fabrica din Găești, județul Dâmbovița, este pentru export.

Arctic s-a făcut cunoscută pentru frigiderele și compresoarele frigorifice pe care a început să le producă pentru piața locală și pe care, în 1972 a început să le exporte pentru piața din Franța. Dacă sunteți în căutarea unui tip de combină frigorifică, cu siguranță trebuie să le luați în considerare pe cele de la Arctic. Iată care sunt cele mai populare modele.

Combină frigorifică Arctic AK54270M30W

Această combină frigorifică face parte din clasa energetică F potrivit noilor etichete energetie, având un consum anual de energie de 275 kWh. Are o autonomie de 16 ore fără energie electrică. Capacitatea sa este de 262 de litri, 175 de litri fiind volumul frigiderului și 87 de litri fiind cel al congelatorului. Rafturile sunt fabricate din sticlă securizată, iar ușile sunt revesribile. Este dotat cu un compartiment special, Garden Fresh, dedicat depozitării fructelor și legumelor, pentru a fi păstrate proaspete o perioadă mai îndelungată. Are iluminare de tip Eco LED, cu un consum de 7 ori mai mic comparativ cu sistemele de iluminat tradiționale.

Combină frigorifică Arctic AK60366M40NF

Această combină frigorifică Arctic face parte din clasa energetică E, conform noilor etichete energetice, având un consum anual de 249 kWh. Are o autonomie de 33 de ore fără energie electrică. Capacitatea sa este de 324 litri, 215 litri fiind volumul frigiderului, iar 109 litri fiind cel al congelatorului. Condensatorul este integrat, ceea ce permite eficientizarea spațiului din bucătărie. Este semi-incorporabilă, ceea ce înseamnă că poate fi integrată ușor, fără a ieși din linia mobilierului. Are funcție Full No Frost, care împiedică formarea gheții. De asemenea, dispune de tehnologia Air Flow Dual Tech, care răcește pe baza unor curenți de aer multidirecțional, pentru a menține prospețimea alimentelor un timp mai îndelungat. Are compartiment Garden Fresh pentru fructe și legume. Iluminarea este de tip Eco LED pentru un consum scăzut de energie. Rafturile sunt fabricate din sticlă securizată.

Combină frigorifică Arctic AK60406M40NFMT

Această combină frigorifică Arctic face parte din clasa energetică E, având un consum anual de 258 kWh. Capacitatea sa este de 362 litri, 253 de litri fiind volumul frigiderului, iar 109 litri fiind cel al congelatorului. Acest model face parte din noua gamă de aparate frigorifice a celor de la Arctic, EFI Line, caracterizate prin eficiența energetică și prin faptul că sunt semi-incorporabile. Are funcție Full No Frost, care împiedică formarea gheții. Are tehnologie Air Flow Dual Tech, prin care răcirea se face cu curenți de aer multidirecțional. Are compartiment Garden Fresh pentru legume și fructe. Și acest model este dotat cu rafturi din striclă securizată și iluminare Eco LED. Este o combină frigorifică Arctic de calitate, care vă oferă toate funcțiile de care aveți nevoie pentru ca alimentele să fie păstrate în cele mai bune condiții.

Combină frigorifică Arctic AK60360M30MT

Acest model de combină frigorifică Arctic face parte din clasa energetică F și are un consum anual de 292 kWh. Autonomia fără curent este de 18 ore. Capacitatea totală este de 339 litri, din care 244 litri reprezintă volumul frigiderului, iar 95 litri reprezintă volumul congelatorului. Are compartiment Garden Fresh pentru a menține fructele și legumele proaspete pentru cât mai mult timp. Ilminatul este de tip Eco LED, de 7 ori mai eficient decât iluminatul clasic. Are uși reversibile și rafturi fabricate din sticlă securizată. Rafturile de pe ușă pot fi poziționate după bunul plac, având inclusvi zonă pentru sticle de dimensiuni mari. Are termostat ajustabil și este o combină frigorifică silențioasă. Este o alegere bună pentru o familie numeroasă.(W.M.)