VIDEO // Boncănitul cerbilor în pădurile bucovinene: Imagini inedite surprinse pe raza Ocolului Silvic Pojorâta

💯 🎥 O filmare extraordinară cu boncănitul cerbilor în pădurile administrate de Ocolul Silvic Pojorâta din cadrul Direcției Silvice Suceava, realizată de fotograful de wildlife Emil Ionescu🔉 ▶️ Chiar dacă filmul realizat de Emil Ionescu este puțin mai lung, vă recomandăm să-l vizionați până la final, cu sunetul pornit.🟢 Boncănitul cerbilor, adică perioada de împerechere a cerbilor, debutează în septembrie și se încheie în prima jumătate a lunii octombrie, în funcție de climă și altitudine. În această perioadă, a împerecherii, cerbii se luptă, folosindu-și coarnele dezvoltate, pentru supremația asupra cârdurilor de ciute.🟢 Cerbii își anunță prezența în timpul boncănitului prin mugete puternice prin care încearcă să-și intimideze adversarii, intensitatea mugetelor fiind și un indiciu al poziției masculului în ierarhie.🟢 Cerbul este animal erbivor adaptat zonelor montane, dar poate fi regăsit și în zonele de deal, iar în ultimele decenii a fost reintrodus și în zonele de câmpie.ℹ️ Romsilva – Directia Silvica Suceava administrează, prin intermediul celor 24 de ocoale silvice, peste 270 de mii de hectare 🌳🌲🌳 păduri de stat.credit: Emil Ionescu, fotograf wildlife*****ℹ️ 🇬🇧 Red stags during the rut in forests at Pojorâta Forest District in Suceava county, #Romania#Păduri #DezvoltareDurabilă #AriiProtejate #ConteazăPentruViitor #România #Cerb #wildlife #Fauna