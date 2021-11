Top 3 cele mai populare păcănele în America

America este locul unde sunt apreciate foarte mult jocurile de noroc. Este o metodă de relaxare pentru un foarte mare procent al populației americane. Dacă în România este mai puțin probabil să vezi femei jucând la păcănele, în USA este ceva normal.

Femeile joacă în egală măsura cu bărbații la cazinouri. Păcănelele sunt cele mai apreciate jocuri de noroc din USA. O să îți prezint cele mai populare sloturi pe care americanii le adoră. Vei fi surprins să nu regăsești în topul de mai jos jocuri cunoscute la noi precum lucky lady’s charm sau sizzling hot.

1. Spirit of the Inca

Spirit of the Inca este poate cel mai popular slot din America. Acesta este format din 3 rânduri și 5 coloane și are 25 linii de plată. La acest slot câștigul maxim este de 50.000 x miza pe linie. Jocul are ca tematică civilizația Inca și este plin de simboluri care te transportă înapoi în acea perioadă.

Pe fundalul jocului sunt afișate locurile în care aparținătorii civilizației locuiau. Simbolul wild plătește cel mai mult, astfel încât dacă prinzi 5 simboluri wild pe o linie câștigătoare vei primi un câștig de 2000 de monede. De asemenea, Spirit of Inca are și o rundă bonus care poate fi activată atunci când apare simbolul scatter pe rolele 1 și 5.

Runda bonus constă în 5 alegeri. În primele 3 alegeri vei afla câte runde gratuite primești. Poți primi până la 25 runde gratuite. La a 4-a alegere vei alege multiplicatorul câștigurilor din jocurile gratuite, iar la a 5a alegere poți prinde o coloană wild sau un wild care se mișcă pe rolele de joc.

2. 7s Wild

7s Wild este un joc foarte apreciat de jucătorii de păcănele din USA. Este un slot clasic care are ca temă fructele. 7s Wild este format din 3 rânduri și 5 coloane și are 5 linii de plată, acest lucru făcându-l un joc clasic și foarte apreciat.

Un aspect foarte apreciat al acestui slot este faptul că plătește din ambele direcții atunci când ai linii câștigătoare. Câștigul maxim este atins când prinzi cinci simboluri 7 pe o linie câștigătoare și tot atunci ți se oferă și runde gratuite. Runda specială constă în rotiri gratuite și acestea se activează când prinzi minim trei simboluri 7. Simbolul 7 este de asemenea și wild, ceea ce face la slotul să fie și mai interesant.

3. Panda’s Gold

Panda’s Gold este cu siguranță un joc foarte îndrăgit de jucătorii de cazinouri americani. Panda’s Gold te transpune în aventura din Asia, mai exact din China. Acesta are 88 linii de plată și mai multe funcții bonus. Pentru a obține șansa de a alege din cele 3 funcții bonus, trebuie să prinzi minim 3 scatteruri pe ecran.

Totuși, dacă nimerești 3 scatteruri, ți se va acorda o reînvârtire pentru o șansă în plus de a prinde 4 scatteruri. La 3 scatteruri vei primi 8 runde gratuite și fiecare câștig care include un wild este triplat. Dacă nimerești 4 simboluri scatter, atunci vei primi tot 8 rotiri gratuite, dar câștigurile formate cu wild vor fi înmulțite cu 8. La 5 scatteruri vei primi 8 runde gratuite, toate câștigurile înmulțite cu 5, iar câștigurile formate cu wild înmulțite cu 4. (C.D.)