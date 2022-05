Echipează-ți autoturismul cu anvelope de calitate pentru a fi pregătit de orice tip de drum, indiferent de sezon

Fie că optezi să pornești la drum în vacanța mult așteptată sau pur și simplu, să dai o raită prin oraș, trebuie să iei în considerare faptul că anvelopele autoturismului tău necesită o atenție sporită în ceea ce privește starea acestora.

Iată câteva criterii de care trebuie să ții cont pentru a te simți în siguranță la drum, atunci când vine vorba de exploatarea anvelopelor

1. În funcție de anotimpul în care dorești să le utilizezi, există 3 tipuri de anvelope:

• Anvelope de vară – create pentru sezonul cald, pentru a oferi performanțe înalte, atunci când temperaturile sunt ridicate și drumul este uscat sau umed;

• Anvelope de iarnă – create pentru sezonul rece și se recomandă montarea lor atunci când temperatura ajunge sub 7°C, deoarece cauciucului i se modifică proprietățile;

• Anvelope all season – create pentru a fi folosite pe tot parcursul anului, permițând utilizarea autoturismului în condiții bune, atât vara, cât și iarna. Avantajele acestora sunt: economisirea timpului acordat pentru schimbarea cauciurilor de sezon, de 2 ori pe an și costurile reduse prin achiziționarea unui singur set de anvelope. Vezi aici gama de cauciucuri all season cu care să îți echipezi autoturismul și care să fie eficiente, indiferent de drumul pe care alegi să pornești. Intra pe anvelope-oferte.ro si vezi toate detaliile.

2. Alege dimensiunea potrivită a anvelopelor.

Pe partea laterală a acestora se găsesc inscripționate dimensiunile specifice și anume: lățimea benzii de rulare, înălțimea, care este exprimată prin procentajul din lățimea benzii, R, ce reprezintă tipul de construcție – radial și diametrul jantelor pe care urmează să fie montate anvelopele.

3. Fii precaut la data fabricației și la uzura anvelopelor!

Toate anvelopele au un marcaj pe partea laterală, numit DOT – (Departament of Transportation), ce informează că acestea îndeplinesc toate criteriile. După marcajul “DOT”, urmează cele 4 cifre ce reprezintă data fabricației anvelopei.

În ceea ce privește gradul de uzură, este ideal să schimbi anvelopele atunci când semnul indică mai puțin de 2 milimetri.

4. Verifică presiunea înainte de a pleca la drum!

Pe întreg parcursul anului, anvelopele pierd aer, ceea ce necesită efectuarea presiunii periodice, în special iarna. Variațiile temperaturii modifică la rândul lor, presiunea din anvelope. Se recomandă verificarea acesteia o dată la câteva săptămâni, deoarece are un rol esențial în manevrabilitatea, accelerarea și frânarea autoturismului.

Așadar, pornește la drum în siguranță, nu ignora starea anvelopelor și schimbă-le la timpul potrivit. Dacă respecți criteriile enumerate, vei găsi anvelopele ideale pentru drumurile pe care dorești să le parcurgi, indiferent de sezonul în care te afli. (S.E.O.)

Sursa foto: greenflag.com