Scurta istorie a jocurilor de păcănele

Păcănelele sunt printre cele mai controversate jocuri din lume. Unii le văd ca o formă de distracție și nimic mai mult, jucând păcănele cazinou gratis pe telefoanele lor sau pe internet să se distreze. Alții le văd – complet greșit – ca o metodă de a câștiga un ban în plus. Dar oricare ar fi părerea noastră despre ele, păcănelele rămân și în ziua de azi printre cele mai populare jocuri din lume.

Și asta nu e un fenomen nou: jocurile de tip slot machine au o istorie de peste 120 de ani și o popularitate aproape neîntreruptă.

Simplificare

Jocurile de păcănele moderne s-au născut din efortul unui mecanic ingenios, Charles Fey, de a simplifica un aparat existent.

La începutul anilor 1890, compania Sittman and Pitt din New York a introdus un aparat de joc bazat pe jocul de poker cu cinci cărți – Five Card Draw. Aparatul a fost prea complex pentru vremea aceea – avea cinci tambururi cu 50 de cărți fiecare și acorda câștiguri conform regulilor jocului original. Fiind un mecanism complex, acest aparat nu putea funcționa autonom, ci avea nevoie de un operator. Aparatul de poker se regăsea peste tot în New York, de la baruri la cafenele, magazine și benzinării și era foarte popular în rândul clienților.

Fey a construit o versiune a aparatului mult mai simplu: a redus numărul tambururilor de la 5 la 3 și a renunțat la majoritatea simbolurilor de pe role. Astfel, a putut să construiască un mecanism automat de acordare a premiilor – a construit chiar un instrument care putea diferenția între o monedă adevărată și o bucată de metal sau un buton. Și, cel mai important, a construit un aparat de joc care putea funcționa fără niciun fel de intervenție din partea operatorului – ceea ce a fost un succes răsunător.

Evoluție

Aparatul „Liberty Bell” construit de Fey a fost un mare succes, copiat în scurt timp de mai mulți producători. La începutul secolului XX, s-au născut o serie de versiuni ale aparatului – la un moment dat, a apărut o variantă care „plătea” în gumă de mestecat, iar pe role avea diferite fructe. Totuși, aparatul de bază a rămas mai mult sau mai puțin neschimbat timp de peste 50 de ani.

Primul pas evoluționar în istoria păcănelelor a venit în anii 1960, când Bally – care până atunci construia jocuri de flipper – a lansat primul joc de păcănele electromecanic. Acest joc a renunțat, pentru prima dată, la levier, introducând în schimb butoanele cunoscute și azi. Și acest joc a fost un succes major, ajutând la dezvoltarea și răspândirea jocurilor electronice în anii 1960 și mai târziu.

De aici, lucrurile au luat avânt. În mai puțin de 15 ani, o companie a lansat primul joc de păcănele video care folosea un calculator și un ecran și nicio piesă mecanică (în afara mecanismului de plată), iar în anii 1990, au apărut și primele jocuri de păcănele pe internet, pe bani reali.

Păcănele azi

Jocurile de păcănele sunt azi omniprezente. Le găsești la aproape fiecare colț de stradă, în săli de jocuri și agenții loto, le găsești în cazinouri online și în diferite forme, atât pe bani cât și pentru distracție, pe telefoanele mobile. Lunar sunt lansate zeci de păcănele noi, mai ales pe internet, și popularitatea lor rămâne neschimbată chiar și după 120 de ani.