Joi, 1 decembrie 2022, Global Design a sărbătorit 20 de ani de activitate, împreună peste 350 de angajati, printr-o petrecere festivă la sala Magnificus – Hotel Mandachi.

Compania Global Design a fost înființată pe 27.12.2001, de către familia Croitoriu Florin și Marinela, activând în domeniul producției de mobilier personalizat. Cu trecerea timpului, firma a evoluat realizând constant investiții în tehnologie și în pregătirea personalului. Astăzi, compania este lider pe piața de profil cu o cifră de afaceri de peste 12 milioane de euro în 2021, cunoscută la nivel național prin divizia de fronturi MDF. Reprezentanții companiei estimeaza pentru 2022 o creștere a cifrei de afaceri la peste 16 milioane de euro. www.global-design.ro www.frontmdf.ro

Marinela și Florin Croitoriu, fondatorii Global Design, au declarat: „Povestea Global Design a început în anul 2001 cu investiții modeste, dar cu o pasiune imensă și dorința de oferi soluții și produse noi în industria mobilei. La acea vreme mobilierul din comerț era, de regulă standardizat iar variantele disponibile foarte limitate. Noi am crezut, încă de la început, că o casă nu se rezumă doar la spațiul de locuit, ci trebuie să reflecte personalitatea celui care locuiește în ea. Casa este emoția care te cuprinde după ce deschizi ușa. Este locul în care te întorci după o zi obositoare și care te încarcă cu energie. Astfel a luat naștere Global Design și visul nostru „Nici o casă fără Global Design”.

Parcursul nu a fost ușor.



La început, în anul 2002 lucram într-un spațiu închiriat de 70 mp împreună cu 2 angajați. Așa am început: cu un circular și o Dacia papuc.

În acel mic atelier, proiectam, debitam, căntuiam și asamblam mobilierul. Dorința noastră era să înțelegem cât mai bine nevoia clientului și să-i oferim o soluție de mobilier personalizată care să-l reprezinte.

Astfel, într-un timp scurt am reușit să devenim o referință în producția de mobilier personalizat. Cu timpul ne-am mărit echipa și capacitatea de producție, ne-am extins accelerat. De la 70 la 130 mp, apoi la 240 mp.



Anul 2006 a reprezentat pentru noi un an al investițiilor majore în tehnologie. Am construit o unitate de producție în Șcheia, având o suprafață de 2000 mp.

Am achiziționat prima linie completă automatizata cu comandă numerică pentru producția de mobilier. Mașina de Croit in pachet, Centru de prelucrare CNC și mașina de căntuit. Astfel, calitatea produselor noastre a crescut foarte mult. Atunci a fost un mare moment de satisfacție în viața noastră! Tot atunci am înțeles că succesul se datorează oamenilor care se dedică în totalitate muncii lor, rezultând produse de excelență.

Ne-am confruntat cu multe momente dificile și incertitudine, dar am reușit să depășim împreună provocările, să nu ne pierdem din vedere visurile și ideea de progres.

În 2007 a fost înființată divizia de Fronturi MDF pentru a împărtăși experianța noastră și cu alți producători de mobilier. Prin această divizie am reușit să ne facem cunoscuți la nivel național și să ridicăm standardele în producția de mobilier. Suntem foarte bucuroși de această decizie pe care am luat-o la vremea respectivă. Global Design este despre calitate, despre tehnologii revoluționare. https://www.frontmdf.ro/infinit-mat/ Global Design este un partener care oferă soluții infinite și produse realizate la cele mai înalte standarde.

Am investit constant în dezvoltarea tehnologiei de producție, iar astăzi suntem lideri în producția de fronturi de mobilier la nivel național. Acest lucru a fost posibil datorită celor peste 350 de angajați și clienților care ne-au acordat încrederea”. Au afirmat Florin și Marinela Croitoriu.

Începând cu anul 2020 Global Design este unic importator și distribuitor excusiv în România al accesoriilor de mobilier marca Samet. www.shop.global-design.ro

Cei 20 de ani de activitate au fost marcați printr-o petrecere aniversară, avându-l ca invitat special pe actorul Bogdan (Bob) Rădulescu, gazda acestui eveniment.

În cadrul festivității, angajații au fost premiați în funcție de vechimea în companie, cu câte o sută de lei pentru fiecare an de activitate și o plachetă aniversară cu o insignă sau pandantiv personalizat cu Global Design. Premiile au fost încadrate în 4 categorii, în funcție de materialul din care au fost confecționate cadourile:

– Bronz, pentru de angajații cu vechime mai mică de 1 an.



– Argint, pentru angajați între 1 și 9 ani de activitate.



– Aur pentru angajații cu vechime între 10 și 19 ani.



– Diamant pentru angajații, care sunt în companie de peste 20 de ani.

Petrecerea a început cu o degustare de vinuri nobile românești cu o vechime de 20 de ani, continuând cu momente artistice susținute de Formația Acord Band și Ansamblul Ciprian Porumbescu.



Aceștia au deschis o hora la care au luat parte toți angajații Global Design. Seara a fost încheiată cu un specataculos foc de artificii ce va rămâne în amintirea participanților până la următorul eveniment aniversar.