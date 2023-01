Ultimul bal pentru Rafael Nadal? Ce șanse are spaniolul la Australian Open 2023

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Finala Australian Open 2023 se va disputa în data de 29 ianuarie, iar aceasta este și data care ar putea să îi aducă lui Rafael Nadal un succes de-a dreptul istoric. Cu 22 de titluri de Grand Slam în palmares, spaniolul deține recordul absolut la acest capitol, însă nu vrea să se oprească aici. Novak Djokovic se află la doar un titlu în urma sa, iar timpul este necruțător. Ajuns la 36 de ani, pentru Nadal fiecare turneu de Grand Slam reprezintă una dintre ultimele șanse de a-și îmbunătăți recordul.

Australian Open reprezintă o provocare deosebită pentru spaniol, care a cucerit turneul de la Antipozi doar în două rânduri. El s-a impus în 2009, dar mai important este succesul din 2022, care îi permite să spere că poate repeta o performanță similară și un an mai târziu. Bookmakerii nu îi acordă foarte multe șanse lui Nadal, totuși, astfel că pentru fani se anunță a fi o provocare să creadă într-un nou succes al lui Rafa. Iată ce șanse are acesta la victoria finală de la Melbourne.

Rafa Nadal, favoritul nr. 4 pentru Australian Open?

Clasat pe locul 2 în ierarhia ATP, Rafael Nadal nu ocupă aceeași poziție și în clasamentul favoriților la pariuri, atunci când vine vorba despre un succes la Australian Open 2023. Cu o cotă de 11,00, Nadal este al patrulea favorit, după Novak Djokovic (cota 2,10), Carlos Alcaraz (cota 5,50) și Daniil Medvedev (6,50). Această cotă pe care o are Nadal poate reprezenta o oportunitate excelentă, mai ales pentru cei care sunt fanii spaniolului. Dacă ai încredere în Rafa, poți paria aici pe Australian Open – pe lângă mentalitatea sa de campion, Nadal este motivat să câștige Australian Open și pentru a-și duce la 23 numărul de titluri de Grand Slam câștigate, de-a lungul carierei. În plus, un succes la Antipozi ar fi echivalent și cu un eșec pentru principalul său urmăritor, Novak Djokovic. Sârbul are 21 de trofee în palmares și, după ce a primit permisiunea autorităților australiene să intre în țară, spre deosebire de ce s-a întâmplat în 2022, cu siguranță va dori să câștige turneul și să îl egaleze pe Nadal.

Deși suprafața sa favorită este zgura, lucru dovedit de numărul de titluri câștigate la Roland Garros (14), Nadal se descurcă bine și pe hard. El a câștigat Australian Open în 2009 și 2022, precum și US Open în 2010, 2013, 2017 și 2019. În finala din 2022, Nadal l-a învins la Melbourne pe rusul Medvedev. Revenirea senzațională a spaniolului a dovedit și ea capacitatea lui de a se mobiliza chiar și în cele mai dificile situații.

Pentru Nadal, contează foarte mult și partea de tablou pe care se va afla, deoarece o serie de adversari accesibili i-ar putea facilita misiunea de a ajunge în fazele finale ale competiției. Alege-ți favoritul pentru un succes la Australian Open și mizează pe succesul său. Cotele pe care ți le-am prezentat se pot modifica, pe parcursul competiției. Nu uita să mizezi cu responsabilitate! (P.L.S.)

Sursa foto: Unsplash.com