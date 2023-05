Quinta Brunson a primit premiul WIF Honors în rochia „Macy” creată de designerul Maria Lucia Hohan

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În octombrie 2022, Quinta Brunson a avut o apariție impresionantă la Women in Film (WIF) Honors, purtând rochia irezistibilă „Macy” semnată Maria Lucia Hohan. Rochia combină un top contrastant negru cu o fustă aurie cu talie înaltă și alură sculpturală, care a întors toate privirile când scenarista, producătoarea, actrița și comedianta a pășit pe scenă pentru a-și primi Premiul Crystal pentru Advocacy.

Bryon Javar, stilistul lui Brunson pentru evenimentul WIF, a asortat rochia Macy de la Maria Lucia Hohan cu bijuterii minimaliste de la Le Vian. La rândul său, hair-stilistul vedetelor, Alexander Armand i-a aranjat părul lui Brunson într-un coc strâns cu bucle. Renée Loiz – fondatorul ghidului de frumusețe Color May Vary – a completat look-ul cu un machiaj încântător.

Faceți cunoștință cu Quinta Brunson

Brunson este un nume celebru în industria de divertisment din Statele Unite. „New York Magazine” a numit-o „noua regină a serialelor de comedie”, ”Times 100” a nominalizat-o printre cele mai influente persoane din 2022, ”Forbes”, la rândul său, a inclus-o pe lista celor mai importante 30 de persoane sub 30 de ani în industria divertismentului și a filmelor de la Hollywood, iar „The Hollywood Reporter” o consideră unul dintre Tinerele Talente de Următoare Generație.

Primele zile în industria divertismentului

Brunson a apărut pentru prima dată în industria de divertisment odată cu lansarea serialului „The Girl Who’s Never Been on a Nice Date”, în 2014. Acest serial a devenit viral pe YouTube și Instagram, devenind unul dintre primele seriale care a câștigat un număr masiv de urmăritori pe ambele platforme.

Din acel moment, Brunson a creat conținut original care a ajuns la sute de milioane de oameni. Succesul ei online i-a făcut pe cei de la BuzzFeed să îi ofere un post de producător video. Ulterior a vândut două seriale online în calitate de partener de dezvoltare cu BuzzFeed Motion Pictures.

Printre aceste seriale se numără comedia „Broke”, la care a fost scenaristă, producătoare și actriță, și „Up for Adoption”, produs de Verizon’s go90. Brunson a fost nominalizată la premiul pentru cea mai bună actriță într-o comedie la Streamy Awards 2017 pentru rolul pe care l-a jucat în „Broke”.

După ce a părăsit BuzzFeed în 2018, Brunson a obținut un rol principal în episodul pilot al CW „The End of the World as We Know It”. Apoi a fost scenaristă, producătoare și actriță a serialului „Quinta vs. Everything” și a mai scris și vândut un episod pilot de comedie multicam alături de Jermaine Fowler și Larry Wilmore.

De asemenea, a mai apărut în „Lazor Wulf”, unde este scenaristă, „Big Mouth” și „A Black Lady Sketch Show”.

Creatorea serialului „Abbott Elementary”

Astăzi, actrița, producătoarea și scenarista nominalizată la acest premiu este cel mai bine cunoscută pentru rolul principal care îl joacă în serialul de comedie „Abbott Elementary”, unde este, de asemenea, creatoare și producătoare executivă.

Mama lui Brunson, fostă profesoară în o școală publică, a fost cea care a inspirat-o pe Brunson să creeze acest serial, care prezintă un grup de profesori plini de pasiune ce lucrează într-o școală publică din Philadelphia. Acești profesori îi ajută pe elevi să reușească în viață în ciuda mai multor piedici. Lăsând la o parte comedia, serialul scoate în evidență probleme reale din învățământul public.

La debutul primului sezon al „Abbott Elementary”, „The Atlantic” l-a apreciat drept unul „fermecător și pătrunzător”, iar „The Hollywood Reporter” l-a numit „următoarea senzație a serialelor de comedie online”.

La rândul lor, „Entertainment Weekly” a lăudat „ideea ingenioasă” și ” scenariul subtil”, precizând că serialul are „actorii potriviți”. Iar „IndieWire” a susținut că „ar trebui să fie noua obsesie a tuturor amatorilor de comedie”.

Debutul Romanului: „She Memes Well”

În iunie 2021, Brunson și-a lansat primul roman, „She Memes Well”, publicat de HMH Books. Această colecție personală și amuzantă de eseuri a devenit un bestseller și este populară pentru anecdotele sale, unde Brunson împărtășește despre cum a depășit neîncrederea în sine și depresia.

Premiul câștigat de Quinta Brunson la WIF Honors

În fiecare an, femeile din întreaga industrie cinematografică vin la evenimentul WIF Honors pentru a celebra persoanele care reușesc să aducă o schimbare pozitivă asupra Hollywoodului prin viziunea, ingeniozitatea și perseverența lor.

Cea mai recentă ediție a WIF Honors a avut loc în 2022 la Beverly Hilton din Beverly Hills. Mai multe personalități remarcabile au primit premii precum Jane Fonda Humanitarian Award, Max Mara Face of the Future Award® și Crystal Award for Advocacy. Brunson a primit unul dintre premiile Crystal Awards înmânat de colega sa, Sheryl Lee Ralph.

Atunci când a prezentat-o pe Brunson, Ralph a descris-o ca fiind „puternică”, „neînfricată” și „talentată”. Ea a remarcat, de asemenea, preocuparea lui Brunson pentru cei defavorizați și maniera în care ea reușește să scoată la iveală istorii ascunse și să ajute oamenii să-și atingă potențialul.

Brunson ridică premiul Crystal în ținuta Mariei Lucia Hohan

La ridicarea premiului, Brunson a urcat pe scenă în rochia sa Maria Lucia Hohan, Macy pentru a-i mulțumi WIF pentru premiu. Cu tul de mătase bicolor și o îmbinare clasică de negru și auriu, rochia Maria Lucia Hohan a fost ținuta perfectă pentru a primi un astfel de premiu la un eveniment atât de important.

Rochia se remarcă, de asemenea, prin plisajul caracteristic Mariei Lucia Hohan, o fustă drapată simetric și un decolteu senzual. Rochia este mulată la bust și talie pentru a crea o siluetă bine conturată. Aceasta vine, de asemenea, cu o eșarfă pe măsură pentru o notă de eleganță suplimentară.

Brunson povestește despre drumul ei spre success

După ce a primit premiul, Brunson a luat parte la o discuție cu Ralph și Channing Dungey, președintele Televiziunii Warner Bros. Ea a povestit despre drumul pe care l-a parcurs pentru a ajunge la succes, plecând de la vizionarea emisiunilor sale preferate de televiziune în copilărie până la frecventarea unei școli de televiziune, radiodifuziune și telecomunicații.

După colaborarea cu BuzzFeed, ea a realizat ulterior câteva proiecte pilot de televiziune care au eșuat, dar și altele care au avut succes. Astăzi, succesele sale i-au adus o popularitate semnificativă.

Brunson a explicat că artiștii se simt adesea „ca niște piese de puzzle”. Fiecare succes, precum crearea „Abbot Elementary”, este o piatră de temelie pentru următoarea etapă. Ea a reflectat, de asemenea, asupra faptului că, implicând alte femei în aceste realizări, ai ocazia să le schimbi viața într-un mod neașteptat.

Rochii cu aspect metalizat de Maria Lucia Hohan

Macy este una din colecția impresionantă de rochii cu aspect metalizat a Mariei Lucia Hohan. Pe lângă aceasta se numără și alte modele precum:

Hera

Este o rochie simplă și elegantă, de lungime medie, din mătase și tul, care pornește de la un design clasic al corsetului și se transformă într-o rochie de seară fluidă. Pliseul răsucit din jurul taliei se contopește cu un decupaj la spate cu bretele încrucișate. Rochia este disponibilă în mai multe nuanțe metalice, „jade-bronz” și „pink moss”, ca să nu mai vorbim de roșu „salsa”.

Jolene

Această rochie spectaculoasă cu un singur umăr este croită din șifon lurex argintiu și are un design drapat asimetric. Rochia, construită pe o structură de corset cu închidere pe laterală, se remarcă pliseurile semnătură ale brandului Maria Lucia Hohan, și un șliț adânc, sofisticat, pe picior.

Camille

Această rochie unică cu talie imperiu are decupaje laterale și o textură plisată. E confecționată din șifon lurex prețios, de culoarea „chihlimbar aprins”, iar țesătura irizată, topul sub formă de evantai și pliseurile verticale imprimă o mișcare electrizantă întregii rochii.

Zaria

Această rochie reconstruiește structura tradițională a unui corset folosind o plasă metalică ușoară. Țesătura argintie conturează forma corsetului, îmbrățișând formele firești ale corpului. Rochia are cupe căptușite detașabile, o închidere cu cordon la spate pentru a permite ajustarea rochiei la o mărime potrivită și bretele spaghetti reglabile.

Keira

Această rochie din jerseu metalic îmbină un decolteu în formă de inimă cu un corset, cu talie ajustată, și o fustă de lungime mare. O curea asimetrică se extinde peste decolteu și peste umăr până la spate, iar cupele sunt ornate cu pliuri delicate.

Helen

Această rochie bodycon are un tricot care captează lumina datorită țesăturii sale metalice. Rochia este ușor de purtat, confortabilă, dar totodată atrage atenția.

Tatiana

Această rochie impresionantă are un corset de talie subțire cu schelet la bază și o fustă lungă până la gleznă crăpată pe picior. Elemente din dantelă transparentă ornează corsetul de-a lungul decolteului până la spate. Rochia are, de asemenea, un tiv asimetric și o pelerină din dantelă, care acoperă umerii.

Azoray

Disponibilă în nuanța metalică „vetiver” (și în nuanța roșie „grenadine”), această rochie este prevăzută cu pliuri pe bust marca Maria Lucia Hohan, cu volan decorativ pe fustă, căptușeală scurtă și spate deschis. Rochia se încheie la spate cu un cordon, ceea ce permite o potrivire perfectă. Rochia este prevăzută, de asemenea, cu bretele detașabile și reglabile.

Sawyer

Această mini-rochie din tul de mătase îmbină un decolteu tip „V” cu un design înfășurat frontal, mâneci lungi sofisticate și manșete cu șnur. Folia metalică aurie pune în evidență pliurile delicate, pe când rochia pune în evidență curbele naturale ale corpului.

Demetra

Silueta izbitoare din șifon roz, cu efect de lurex metalic, conferă acestei rochii un caracter luxos. Corsetul și spatele decupat subliniază talia, iar închiderea încrucișată la spate permite o potrivire perfectă. Rochia dispune, de asemenea, de pernuțe de silicon detașabile și căptușeală completă.

Rosalie

Această rochie cu un umăr gol atrage atenția prin mânecile kimono încrețite. Rochia din jerseu cu aspect metalic este prevăzută, de asemenea, cu un panou drapat asimetric pe talie și un corset interior auxiliar. Acest corset detașabil are o structură alcătuită din materiale rigide, cupe mulate și o închidere cu cârlige și ochi ce îmbrățișează talia într-o formă de clepsidră.

Lethia

Această rochie, din șifon lurex strălucitor de culoare „quicksilver”, este prevăzută cu un corset cu decolteu în formă de inimă, bretele reglabile tip spaghetti și panouri din plasă transparentă. Corsetul se transformă într-o fustă fluidă, până la gleznă, care este suficient de scurtă pentru a pune în evidență sandalele preferate.