„Când vor repara și strada mea?”- întrebarea comună a sucevenilor din toate cartierele municipiului

„Când vor ajunge cu reparațiile și strada mea?”

E una dintre întrebările pe care cititorii News Bucovina le transmit în fiecare zi pe adresa redacției și se așteaptă ca autoritățile locale să intervină pentru a aduce normalitatea în foarte multe zone din oraș.

În campania electorală de anul trecut primarul Sucevei, Ion Lungu, a recunoscut problemele legate de reparațiile la străzile din municipiu.

El a spus într-un interviu pentru News Bucovina că știe care sunt străzile pe care trebuie făcute reparații, dar că forța de muncă este insuficientă și că vor fi executate lucrări de reparații în tot orașul.

De fapt, Ion Lungu arată în rapoartele anuale din ultimii ani că principala nerealizare este legată de asfaltări.

Amintim că în 2019 Ion Lungu anunța că va fi un an al asfaltărilor serioase pentru că fusese cel mai mare buget la străzi și estima că se vor asfalta peste 100 de străzi.

Spre finalul anului 2019 Ion Lungu spunea că cea mai mare nerealizare din ultimul an este problema asfaltărilor.

„Nici anul trecut și nici anul acesta lucrurile nu merg cum trebuie din cauza lipsei forței de muncă”, spunea Ion Lungu.

În campania electorală de anul trecut, după ce a recunoscut că sunt probleme majore privind situația străzilor din oraș, primarul a arătat că sunt foarte multe de discutat în ceea ce privește reparațiile la străzi în condițiile în care există și o problemă cu asfaltul care nu este de calitate pentru că bitumul se importă, iar standardul românesc nu a fost actualizat și asfaltul turnat pe străzi nu are elasticitatea necesară.

Ion Lungu a spus că pentru lucrările de înreținere tariful plătit constructorului nu este foarte mare și nu este atractiv pentru firmele de construcții care preferă să lucreze la investiții mai mari pentru că au beneficii mai mari și a anunțat înființarea un serviciu al Primăriei pentru intervenții rapide la străzi pentru reparații punctuale.

El a menționat că deși o perioadă lungă de timp nu a îmbrățișat ideea înființării unui departament de reparații străzi la Primărie, pentru că în lumea civilizată serviciile se externalizează, acum constată că aceasta ar fi soluția.

Ca orice proiect lansat de primar, acesta are o perioadă de timp destul de lungă până „să se coacă” și nici până acum serviciul de intervenție rapidă nu pare să fie funcțional.

Un alt proiect lansat de primar care trebuia să fie funcțional de anul trecut Suceava App, prin care sucevenii să poată sesiza situațiile neplăcute din municipiu nu a fost încă lansat.

În lipsa unei asemenea aplicații sucevenii transmit către News Bucovina problemele.

Iată doar câteva dintre ele:

„Am trimis aceasta fotografie d-lui primar, dar și d-lui vice. S-a îngustat trotuarul și a rămas o groapă unde se adună apa. Eu locuiesc vizavi de magazinul DANY GRY. Am parcat pe trotuar și a venit Poliția și a trebuit să o iau. UNDE să o parchez? Doresc să plătesc un loc și să respect legea, dar nu am. Am parcat în spatele blocului unde mi-a rupt oglinda și mi-a făcut pană. Oare ce trebuie să facem?”

„Am zis să vă trimit și eu niște poze și din partea cu George Enescu. Să vedeți acolo ce parc de joacă este doar că este degeaba pentru că părinții sunt nevoiți să meargă la Universitate să stea la rând la leagăne. În zona asta suntem înconjurați de noroi, mai rău ca la țară”.

„Tot pe subiectul curățenie și străzi, v-aș ruga să treceți și prin zona Burdujeni, străzile de lângă magazinul Penny, Str. Păcii, Str. Prieteniei, Parcul pentru copii. Eu pe aici nu am văzut nicio mașină de făcut curat, iar trotuarele sunt de acum 30 ani și gropi de nu poți merge nici cu căruțul sau tricicleta. Poate se sesizează cineva. Vă mulțumesc!”

„Din categoria “Centru”. Str. 6 noiembrie. Gropile sunt așa de câțiva ani, cel puțin doi, nu sunt sezoniere”.