De la teroarea de acum un an din Bucovina, la cea mai mică rată de infecție în Suceava: Respect pentru cei care au crezut că șansa noastră stă chiar în noi și în puterea de a crede în noi -opinie de Cătălin Nechifor

În urmă cu un an Suceava era în genunchi, eram catalogați ca fiind Lombardia României, zona scăpată de sub control, în care noua teroare a virusului Corona punea stăpânire pe tot ceea ce însemna mai bun și mai frumos în Bucovina.

Ne-au și închis pentru șase săptămâni, într-o carantină severă și am avut atunci sentimentul că am fost părăsiți, că am fost lăsați de izbeliște când am fost practic condamnați pentru faptul că avusesem un ghinion teribil, cu sute de cazuri de infectare zilnică și mai mult de jumătate din resursa umană din Spitalul Județean infectată de Covid-19.

Iată că acum, după un an, Suceava înregistrează cea mai mică rată de infectare zilnică din toată țara, doar 0,96 la mie, dar nimeni nu mai vorbește de lucrul ăsta, nimeni nu mai ține minte cât tribut am plătit atunci, că ne-am supus unor rigori instituite de la distanță, că am acceptat deciziile lor de la centru și că am pierdut foarte mult din ceea ce însemna capitolul nostru de imagine.

”Meritul fundamental de atunci a fost al oamenilor simpli!”

Nimeni nu mai venea în Bucovina, nimeni nu mai cumpăra vreun produs fabricat în Bucovina, toți ne priveau ca pe un bolnav incurabil, mai rău decât atât, ca pe cineva care din păcate ar fi dat boala mai departe.

Și totuși ne-am ridicat din acest marasm, am strâns din dinți, am apropiat rândurile și cred că meritul fundamental de atunci a fost al oamenilor simpli, ai societății civile în general. S-au făcut multe eforturi și nu vreau să nominalizez aici persoane, însă ceea ce s-a întâmplat atunci, printr-o uriașă muncă colectivă, prin sume de bani donate de foarte mulți oameni, prin echipamente și mijloace de protecție individuală pe care nici statul nu putea să le importe, am reușit să remontăm acel handicap și încet, încet ne-am eliberat.

Și așa cum am spus avem acum o situație mult mai bună față de ceea ce regăsim la nivel național și asta se datorează în primul rând oamenilor.

Nu neapărat autorităților sau instituțiilor, ci oamenilor care au înțeles riscurile, care au trecut prin dificultăți majore, mulți dintre suceveni au făcut boala și din păcate peste 1.000 au pierdut lupta.

Însă în final se pare că acel un prag sociologic, acel grad de imunitate de turmă a facut și face diferența și asta în condițiile în care Suceava are în prezent un grad zilnic mic de vaccinare, în comparație cu alte județe.

Respect pentru toți cei care au trudit în acest an pandemic, respect pentru cei care și-au asumat riscuri enorme, respect pentru cei care au crezut că șansa noastră stă chiar în noi și în puterea de a crede în noi!

Cătălin Nechifor, fost președinte al Consiliului Județean Suceava, vicepreședinte național al Pro România