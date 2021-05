Primarul Sucevei nu se consideră vinovat de eșecul echipei de fotbal FORESTA nici cât…”negru sub unghie”!

Primarul municipiului Suceava, dl Ion Lungu a reacționat miercuri, în conferința de presă săptămânală, pe subiectul FORESTA Suceava. Echipa de fotbal care a avut și în acest an alocări de fonduri imense de la autoritatea locală, Primăria Suceava, 2,5 milioane de lei și care a reușit contra-performanța de a rata, consecutiv, promovarea în Liga a 2-a a fotbalului românesc.

Ca să ne înțelegem, nu au ratat promovarea în Prima Ligă…nuuuu! Foresta va juca și anul competițional viitor tot în DIVIZIA C (cum se numea pe vremuri).

Dl Lungu a încercat la conferința de presă câteva explicații legate de eșecul acesta. Timide și fără prea mare suport în practica de zi cu zi.

Ce am reținut însă după conferința de presă au fost modalitățile, profund autohtone și care țin și de o zonă de culpă personală pe care nu dorește sub nici o formă dl primar să și-o asume, prin care edilul-șef a încercat să găsească vinovați în altă parte decât sub nasul său, sau…chiar pe el însuși.

A surprins în mod total neplăcut felul în care dl Lungu știe să facă diferența între ”albi” și ”negri” și cum se contrazice cu privire la cât de implicat este sau nu, în funcție de întrebările venite din partea presei! Din punctul meu de vedere cred că pe subiectul fotbal era mai bine dacă îl trimitea ”la înaintare” pe consilierul său personal, ”alb”, dl Ovidiu Milici, care, profesor fiind și fotbalist amator de clasă, putea explica mult mai bine fenomenul FORESTA și milioanele de lei pe care Primăria le-a cheltuit în van până acum.

Un lucru e clar și l-a menționat chiar domnia sa…nu a dorit niciodată bătai de cap cu echipa de fotbal!

Motiv pentru care nici nu avem și nu vom avea Fotbal la Suceava decât de Divizia C / eventual Județeană și nici un stadion acătării! Să ne rugăm să vină cât mai repede 2024 și abia poi să mai sperăm să începem să reparam câte ceva!

Video de mai jos este edificator!

Mihai CHIRA