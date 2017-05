Gheorghe Flutur vrea conciliere pentru binele locuitorilor județului Suceava: S-a săturat lumea de prea mult scandal aiurea și gratis

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, consideră că pentru binele locuitorilor județului Suceava, pentru interesul acestui județ, forțele politice trebuie să acționeze unitar și să fie unite în demersurile făcute.

„Administrația Flutur nu e administrația PNL. Eu sunt reprezentantul PNL dar sunt președintele Consiliului Județean Suceava, nu al PNL”, a declarat Gheorghe Flutur, joi seara, în emisiunea Exclusiv 90 de minute de la Bucovina TV.

El a comentat în cadrul emisiunii absența unor primari PSD de la dezbaterea privind administrația publică locală la care a participat președintele României Klaus Iohannis considerând că a fost o mare greșeală a celor care nu au venit pentru că ar fi fost o acțiune politică.

„E ca și cum Klaus Iohannis e vinovat că nu au venit toți. Aici e vorba de maturitatea politică a fiecăruia, de cum înțelege. Te cheamă șeful statului să vii să stai de vorbă cu el. Ești primar, până la urmă dacă intri în logica partidului tău, că nu mă duc că Iohannis a fost la PNL, este mare greșeală”, a spus Flutur.

El consideră că va trebui ca românii să încerce să nu mai fie dezbinați și să-și unească forțele pentru că populația s-a săturat de prea mult scandal.

„Noi românii excelăm prin dezbinare. Uitați-vă în Parlamentul European cum se ceartă grupurile noastre. La București, eu cred că trebuie să conciliem, că se vede în afară ca naiba că nu suntem uniți. Eu unul am lăsat Apgar-ul jos în Consiliul Județean că vă cruciți și voi câte odată. Las de la mine ca să meargă Suceava înainte. Poate veți spune cum a spus profesorul Pentiuc: După ce te-ai întors de la Viena parcă ai fost mai împăciuitor. Trebuie să învățăm că atunci când e vorba de interesul României sau al Sucevei, chiar dacă mi-e ciudă pe cineva, iau o pauză și mă răcoresc pe el, dar pentru imaginea județului cred că s-a săturat lumea de prea mult scandal aiurea și gratis. Nu mă duc la întâlnirea cu Iohannis că nu-i din partid cu mine. E corect lucrul acesta? Nu-i corect!”, a spus Flutur.

El a subliniat că a învățat din experiența sa că nu trebuie să fie mereu în poziție de luptă politică.

„Am fost și eu trei mandate senator, am fost și ministru, și președinte de consiliu, Mai înveți.Ce e mai bine pentru zona ta? Să mă vadă războinic non-stop ca soldatul vietnamez deși războiul e terminat?”, a întrebat Flutur.

El a amintit că a am invitat-o la Suceava și pe vicepremierul Sevil Shhaideh și după ce avut în prealabil o discuție cu liderul PSD Suceava.

„Am făcut o scrisoare în care am invitat-o. Am văzut că merge la Iași, la Neamț la Bacău și am făcut o scrisoare, politicos, și insist în continuare să vină”, a spus Flutur.

El a atras atenția că interesul general este binele locuitorilor județului Suceava și că acesta trebuie să primeze.

„Nu așa, aiurea-n tramvai, faci spectacol. Eu sunt președinte al județului și trebuie să mă lupt pentru binele oamenilor și nu întotdeauna a fi cu fruntea încruntată și a bate cu pumnul în masă rezolvă problema Sucevei”, a spus Flutur.

El a recunoscut că trebuie făcute presiuni dacă anumite problem nu se rezolvă.

„Sunt momente când văd că după ce cer odată, de două ori și văd că nu se înțelege, atunci sigur că putem fi și altfel, ca să nu aveți impresia că îmi iau concediu sau tac din gură. Va trebui să fim mai uniți pentru interesul județului Suceava”, a spus Gheorghe Flutur.