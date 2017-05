Dan Ioan Cușnir: Sunt șase echipe de fotbal îngropate de Ion Lungu până acum

Președintele Organizației Municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cusnir, si consilierul local Florin Cristescu sustin o conferinta de presa la sediul PSD Suceava.

Dan Ioan Cusnir:

”Trebuie sa luptam ca impreuna cu sucevenii sa ii demonstram lui Lungu si acolitilor sai ca Suceava nu e un oras tras pe dreapta.

Avem obligatia sa facem totul pentru Suceava si sa demascam faradelegile cuplului Lungu- Harsovschi.”

Florin Cristescu:

”Nu sunt un gropar al sportului. Vreau sa votez buget pentru sportul din Suceava, dar pentru performanta. E dureros ca in acest moment Suceava sa faca o colecta pentru fotbal. Ma doare sufletul si nu cred ca s-a mai intamplat vreodata sa se stranga bani pentru fotbal. De ce s-a ajuns aici?

Cum putem rezolva situatia? Probabil ca nu se va putea face nimic pentru soarta acestei echipe. Stiu ca s-au strans 2600 de lei intr-o saptamana.

Ce facem cu copiii care vin din urma si carora acum nu le putem oferi nimic? E o situatia ciclica. Se desfiinteaza echipe la foc automat la Suceava.

Daca se va desfiinta, vom pleca de la Liga 5 si vor trebuie 5 ani ca sa revenim unde suntem acum. Nu inteleg de ce nu s-a vrut sa se puna bazele juniorilor.

E valabil pentru toate sporturile. Avem copii foarte buni, la handbal, rugby atletism, baschet si fotbal. Avem rezultate cu ei. De ce trebuie sa aducem jucatori din alte parti si in care investim bani? Acesti jucatori vor depune memorii si vor cere banii din contracte. Am incercat sa discut cu conducerea Foresta, dar fara rezultat. Cu totii stim ce se intampla acolo, dar parca e un blestem asupra echipei.

Colecta asta este o umilinta asupra jucatorilor. O dezbatere publica cu oamenii de afaceri care sa cumpere la final bilete era solutia. Nu e tarziu nici acum.

Rog oficialitatile sa initieze dezbaterea asta si sa chemam oamenii de afaceri din oras ca sa ajute echipa si sa cumpere in avans bilete la meciuri.

Probabil ca nu se vrea performanta la Suceava. Probabil ca trebuie inceput de la 0 si cu o strategie foarte buna bazata pe juniori si pe copiii din oras.”

Cusnir:

”In loc sa apelam la mila publicului, mai bine cream un pachet cu bilete pe care sa le oferim spre achizitionare oamenilor de afaceri din oras.

Sunt șase echipe de fotbal ingropate de Ion Lungu pana acum.

Lungu pozeaza in salvator. De fapt, suma reprezinta mai putin de jumatate din valoarea unui frumos ou pascal achizitionat de Paste.

Au trecut cateva luni de cand ne-am opus praduirii banului public cu nocturna de peste 50.000 de euro. Acum, Foresta are nevoie cam de 75.000 de euro.

Grotesc personaj Ion Lungu, groparul care pozeaza in salvator. De ce nu face Lungu o colecta prin care sa salveze centrul Sucevei?

Nimeni nu mai are incredere in el si in povestile lui de adormit copii. Ce face el e exact ca si cum cineva ne-ar cere azi sa depunem banii la Caritas.

Consilierii locali ai PSD nu s-au opus salubrizarii, ci s-au opus unui caiet de sarcini realizat de Harsovschi si cativa angajati ai lor.

Harsovschi si Lungu mint cand spun ca s-a copiat dupa alte caiete de sarcini asemanatoare. De ce au pus ca masinile sa nu fie conform UE, ci conform RAR?

Gradul de compactare nu e specificat la masini, asta insemana drumuri mai dese la groapa de gunoi si mai multa poluare. Oare e facuta licitatia pentru cineva care are compactoare cu grad mic de compactare?

Dragi suceveni, sa stiti ca platiti in plus la fiecare gigacalorie cate 30 de lei pentru ca caietul de sarcini a fost facut la termie de Lungu si Harsovschi.

Speram ca daca acest caiet de sarcini pentru salubrizare a fost facut cu dedicatie, organele statului sa se sesizeze urgent.

O alta izbanda a tripletei Lungu-Harsovschi – Andronache a fost ca au descoperit gardul viu care e vechi de 16 ani. Astept sa descopere aspersorul.

Primarul si viceprimarul se tot felicita intre ei pentru senzationalul asfaltarilor din oras. Pe Eternitatii, oamenii m-au sunat si mi-au aratat ca de fapt nu s-a facut nimic de fapt. In loc sa asfalteze cei 600 metri cu case, uimitul si sideratul viceprimar Harsovschi a schimbat proiectul si a decis betonarea unei strazi pe 50 m cu o scurgere tip de jumatate de burlan. Aceste panarame tehnice nu sunt doar in Burdujeni, ci si in Obcini.

Sa le fie rusine celor care confirma si platesc aceste lucrari pe banii sucevenilor.

Dupa doua editii de FIST, acesta nu mai apare pe lista evenimentelor organizate de primarie. Dupa doua editii de Crosul Sucevei, se pare ca nici acesta nu va fi preluat de primarie. Asta e strategia lui Lungu pentru cultura si sport.

Lungu se comporta cu banii sucevenilor ca si Vantu la FNI. Cum problemele l-au ajuns din urma pe Vantu asa il vor ajunge si pe Lungu. Vom continua sa demascam faradelegile echipei lui Ion Lungu. Avem obligatia asta.”