Băișanu: Ion Lungu va candida pentru un nou mandat de primar. Pentru el, a fi parlamentar, ar fi un exil. De când e primar a avut pe mână 1,3 miliarde de euro și a făcut extrem de puțin

Președintele ALDE Suceava, deputatul Alexandru Băișanu, a declarat, joi seara, că primarul Ion Lungu va candida pentru un nou mandat pentru că pentru el funcția de parlamentar ar fi un exil mai ales că, în calitate de primar, a avut pe mână, până acum, 1,3 miliarde de euro.

„Nu cred că Ion Lungu și-ar dori să fie parlamentar. Asta pentru el ar fi un exil”, a spus Alexandru Băișanu în emisiunea Exclusiv 90 de minute de la Bucovina TV.

El a explicat că primarul Ion Lungu are, an de an, o sută de milioane de euro pe mână.

„De când e primar a avut în mână 1,3 miliarde de euro”, a spus deputatul care a adăugat că el în Parlament, are doar posibilitatea de a da un vot și în pixul său stă doar indemnizația pe care o primește. „Oare ce îi convine domnului Ion Lungu? Să birjărească în continuare încă 1,3 miliarde de euro sau să ia un salariu de 5000 de lei și să facă naveta săptămânal stând departe de familie?”, a întrebat Băișanu.

El a spus că este foarte clar că Ion Lungu își va dori să candideze în continuare.

”Pentru mine, indiferent dacă voi candida sau nu la Primărie, va fi o zăbală în gura dezvoltării acestui municipiu. Timp de 13 ani, primarul Ion Lungu a făcut extrem de puțin. Dacă mă gândesc că ceea ce a făcut 13 ani de când e primar s-ar fi făcut în patru ani am fi spus că e un primar extraordinar. Se puteau face multe lucruri, dar nu s-au făcut. S-au făcut multe prostii, multe greșeli, s-a jucat politic, nu s-a jucat pentru Suceava. S-a jucat pentru imagine și pentru interesul propriu. Au fost trenate foarte multe lucruri de-a lungul timpului pentru a se face înainte de alegeri ca lucrurile să meargă bine”, a spus Băișanu.

El a mai declarat că Suceava este unul dintre puținele orașe mari din țară care nu are o identitate și nu și-a creat un renume și a exeplificat cu Cluj, Sibiu, Timișoara, Constanța sau Oradea.

Băișanu a spus că un primar ar trebui să se folosească de trecutul și de istoria orașului pentru a-l promova.

„Suceava, pe fundamentul pe care l-a avut, pe istoria minunată pe care a avut-o, pe numele de Bucovina nu a clădit nimic. Am pus pavele, am reparat o parte din drumurile principale, am pus niște flori și atât. Cu asta nu clădești identitatea unui oraș, cu asta nu reclădești mândria cetățenilor care locuiesc acolo, cu asta nu educi, cu asta nu oferi locuri de muncă, cu asta nu ieși în față sub nicio formă. Eu cred că Suceava are mai mult”, a spus Băișanu.

El a arătat că este profund nemulțumit de modul în care primarul Ion Lungu conduce acest oraș și a declarat că își dorește din tot sufletul schimbarea administrației locale sucevene.

„Cred că acest oraș trebuie să-și ia destinul în propriile mâini și să facă ceva”, a spus Băișanu care a evitat să spună dacă va candida la funcția de primar.