Liderul naţional al PSD, Liviu Dragnea, susține o conferință de presă la Sucevița

Sedinta conducerii centrale a PSD cu primarii din judetul Suceava s-a incheiat la ora 18.15.

Liderul Național al PSD, Liviu Dragnea, sustine o conferinta de presa:

”Am avut o intalnire a CEx la Sucevita cu trei teme de discutie. Prima a fost o analiza a activitatii Guvernului Tudose. A doua, o discutie despre activitatea parlamnetara a grupurilor PSD si relationarea cu Guvernul si a treia despre resursa umana a PSD si gestiunea bazei de date a PSD.

In ce priveste activitatea Guvernului, lucrurile stau mai bine ca in vara. S-au recuperat foarte multe intarzieri.

S-a discutat mult despre varianta cu un manual unic sau manual alternativ. Sunt argumente pro si contra si vrem o discutie serioasa cu mediul academic si dascalii pentru ca sunt sustineri pentru manual unic. Trebuie sa se ia o decizie destul de rapid si sa se rezolve pentru totdeauna problema la inceput de scoala cu tiparul.

In sport exista ceva intarzieri. Nu s-a realizat planul de dezvoltare a sportului de masa si nici pentru cel de performanta. L-am rugat pe domnul ministru sa aiba o discutie cu specialisti si poate adoptam si noi modele din ale tari privind performanta pe anumite domenii cu predilectie.

S-a discutat despre taberele scolare. Premierul a stablit sa se ia o decizie rapid sa vedem ce se poate intampla cu ele.

In ce priveste stimularea transportului electric, cele 20.000 de statii de incarcare in perioada urmatoare trebuie sa aiba conceptul realizat si in 2020 sa fie gata si obiectivul indeplinit. Pana la finele anului, se realizeaza si codul agriculturii.

Preturile la gaz si electriciate sunt marite prin acceptarea includerii in pret a unor pierderi nejustificate. In Romania se accepta acum 17 %, in Germania doar 5%, in Franta 7 %. Decizia este de a se infiinta acea comisie de ancheta ca sa vedem de ce se ajunge la un nivel atat de mare al pierderilor la acesti operatori.

Nu e in regula ca pretul la gaze si curent sa se mareasca pur si simplu din pixul celor de la ANRE. Nu e deloc in regula.

Am stabilit impreuna cu premierul sa ne prezinte in doua saptamani o evaluare a secretarilor de stat. Sunt 135 de secretari de stat si e necesara evaluarea asta.

Am vorbit despre activitatea parlamentara si modul de relationare cu ministrii. Trebuie ca intalnirile sa fie eficiente si intrebarile si temele prezentate.

Membrii PSD din comisii daca au un alt punct de vedere decat Guvernul se discuta in mod civilizat si la partid si in grup. Nu suntem dispusi sa mai acceptam proiecte personale de imagine. Am votat toti programul de guvernare si ni-l asumam.

Vom reintroduce cardul de membru la partid. D.p.d.v. calitativ, toti membrii vor fi prinsi in evidenta noastra pe specializare si nivel de specializare.

La intalnirea cu primarii din judetul Suceava s-au ridicat chestiuni pivind lemnul de foc si relatia proasta pe care o au cu Directia Silvica de aici si cu Romsilva.

Am discutat proiectele pe care le au in derulare si supararile unora dintre ei ca stau foarte mult la ANRE pentru avize sau la Drumurile Nationale.

Am discutat si aseara si azi, Legea pensiilor este finalizata ca document si in perioada urmatoare facem evaluarea financiara. Trebuie sa ni se prezinte care e perioada necesara pentru recalcularea pensiilor. Vrem ca atunci cand iesim cu ea sa avem raspuns la toate intrebarile.

Mai cred ca Parlamentul are drept sa legifereze in Romania. Avizul CSM privind legile Justitiei nu inseamna ca nu avem dreptul sa discutam despre justitie. Mi se pare putin fortat, ca sa fiu elegant, momentul in care respingi tot, dar absolut tot. Cand e totala respingerea nu credem ca e buna-credinta acolo.”

Premierul Mihai Tudose:

”Mina de la Crucea trebuie sa ramana deschisa. Cred ca pana la finele anului, veti avea o surpriza placuta in ce priveste mina de la Crucea.

Am facut un calcul cu colegii de la Finante si efectul supraaccizei e aproape inexistent.

Vom avea o analiza pe Utilitati si mediu. De 4 ani, nu s-a mai intamplat nimic pe acest proiect si vom analiza saptamana viitoare. Unii primari sunt necajiti.

Pe piata sunt doua tipuri de jucatori, cei care platesc corect TVA si cei care nu platesc.”

Dragnea:

”Avem o tara si nu mai vrem sa fie jefuita. Sa va fie clar.

Atitudinea presedintelui tarii, cateodata, nu e in regula. Nu poti avea asemenea atitudini in ce priveste Parlamentul sau coalitia. Nu cred ca e bine.”