Gabriel Costache, PES activists Suceava: Militanții europeni ai PSD, au început pregătirile pentru alegerile europene

Militanții europeni ai Partidului Social Democrat, PES activists România, au început pregătirile pentru alegerile europene printr-un training organizat în acest weekend la Amara-Ialomița, de Partidul Socialiștilor Europeni, a declarat liderul PES activists Suceava, Gabriel Costache.

Cursurile ținute de trei experți europeni, Paul Richards-UK (Labour speechwriter and professional trainer), Konrad Gołota-Belgia (PES Adviser Central and Eastern European Parties) și Lena Doppel-Austria (Digital Strategist at „Fonda Interaktive Medien und Kommunikation GmbH“, New Media), au reprezentat o excelentă ocazie pentru a discuta despre Uniunea Europeană, politicile și politica europeană, strategiile de comunicare cele mai eficiente și mizele viitoarelor alegeri europene.

“Printre temele importante discutate în cadrul celor 2 zile de dezbateri s-au aflat drepturile și libertățile cetățenilor europeni, egalitatea de tratament și democratizarea Uniunii Europene, cât și discursul instigator la ură și provocări ale noilor media” declară Gabriel Costache, președinte coordonator PES activists Suceava #activism2019