Viorica Dăncilă crede că românii plecați la muncă în străinătate vor reveni în țară când vor fi salarii mai mari și o situație mai bună în comune și orașe. Ea spune că s-au făcut progrese în acest sens

Premierul demis, Viorica Dăncilă, președinte al PSD, a declarat, miercuri, la Interviurile News Bucovina, că nu poți doar să îndemni românii plecați din țară la muncă în străinătate să se întoarcă în țară dacă nu oferi și condiții la nivel european pentru că oamenii vor o viață mai bună.

„Când te raportezi la românii de pretutindeni trebuie să te raportezi cu foarte mare seriozitate. Nu trebuie doar să spui așa cum am văzut că spune Ludovic Orban: „Veniți în țară”, pentru că oamenii nu vor veni. Oamenii vor o viață mai bună. Pentru ca românii care au plecat să se întoarcă în țară trebuie să avem salarii mai mari pe care să le raportăm la media europeană, să avem o situație mai bună în comunitățile din România, în comune, în orașe, și pentru acest lucru noi am avut PNDL 1 și PNDL 2, FDI, CNI, mai multe programe pentru comunități ca să se dezvolte, să aibă acel aspect european pe care și-l doresc cei plecați în afară, am creat un val de credibilitate pentru investitori și am realizat o creștere economică în România”, a spus Dăncilă.

Ea a mai arătat că acum România are a doua cea mai mare creștere economică din UE.

„Din punct de vedere economic am dat încredere celor care vor să investească în România. Am avut o abordare prietenească, foarte bună, cu mediul de afaceri astfel încât să avem investitori în România, să creem locuri de muncă”, a declarat premierul demis menționând că acest lucru a condus la o rată a șomajului de doar 3,8 la sută, cea mai mică din Europa.

„Am inițiat programe pentru cei care vor să vină din diaspora și să-și deschidă afaceri în România, am dezvoltat programe în agricultură, cum ar fi programul Tomate pentru ca cei care lucrează în Spania, în Italia, să vină în România și să aibă propria afacere și să vină alături de părinți, de bunici, să aibă o afacere a lor”, a spus Dăncilă.

Ea a adăugat că atunci când se solicită diasporei să vină acasă, cu toții doresc acest lucru și a subliniat că în țară este nevoie de forță de muncă, menționând că investitorii, patronatele, spun că principala problemă este forța de muncă.

Viorica Dăncilă a mai declarat că românii din diaspora pot să vadă că în țară s-au făcut progrese și că se pot întoarce în țară. (T.B.)