Liderul PMP, Eugen Tomac, este sceptic că se vor organiza alegeri parlamentare anticipate: Riscăm să intrăm într-un anumit haos politic de care România nu are nevoie

Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, sâmbătă la Gura Humorului că nu crede că se vor organiza alegeri anticipate.

El a spus într-o conferință de presă că moțiunea de cenzură a PSD față de angajarea răspunderii Guvernului pe Legea privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin nu va trece și că în aceste condiții nu va cădea Guvernul pentru a permite lansarea unei proceduri pentru alegeri parlamentare anticipate.

„Noi nu ne temem de anticipate. PMP are deja 2500 de candidați pregătiți pentru alegerile locale, anul trecut am obținut în jur de 550.000 de voturi la alegerile europarlamentare și la alegerile prezidențiale, deci avem deja un electorat pe care ne bazăm și în aceste competiții care urmează”, a declarat președintele PMP.

El a subliniat că este aproape imposibil să fie organizate alegeri anticipate în România.

„Eu sunt destul de rezervat pentru că, dincolo de voință politică, și este evident că PNL își dorește alegeri anticipate, președintele Iohannis își dorește alegeri anticipate, noi nu ne temem de alegerile anticipate însă suntem destul de realiști și conștienți că pentru a implementa acest obiectiv politic pe care îl are PNL este destul de dificil”, a spus Tomac.

El a arătat că PSD a dat deja semnalul că este dispus să creeze o altă majoritate în cazul în care trece moțiunea.

„Riscăm să intrăm într-un anumit haos politic de care România nu are nevoie. Am încheiat un an cu două rânduri de alegeri grele, avem un an cu două rânduri de alegeri grele în față și pentru a reuși să obții numărul de voturi în Parlament pentru alegeri anticipate este un proces extrem de complex”, a mai declarat președintele PMP.

Tomac a mai spus că trebuie pregătite alegerile locale și că a mai rămas doar o lună și începe procedura de strângere de semnături pentru susținerea candidaturilor în alegerile locale.

El s-a întrebat când se vor putea organiza aceste alegeri anticipate, în aprilie, mai sau iulie, arătând că e nevoie de o serie de decizii greu de implementat după cum își dorește PNL.

Președintele PMP a spus că nu a avut nicio discuție cu Ludovic Orban pe acest subiect și a menționat că PMP a dat votul de susținere pentru un guvern PNL care să asigure o tranziție de un an până la alegerile parlamentare la termen.

El a mai declarat că pe lângă alegerea primarilor în două tururi ar trebui ca și legea prin care Parlamentul va avea 300 de parlamentari să fie adoptată și atunci ar fi de acord cu organizarea de alegeri parlamentare anticipate pentru că ar duce la alegerea unui Parlament mai suplu și mai eficient.