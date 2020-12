Radu-Adrian Rey, co-președintele USR PLUS Suceava, donează prima sa indemnizație de consilier local la Vatra Dornei către centrul social pentru copii

“Prima indemnizație primită în calitate de consilier local USR PLUS al municipiului Vatra Dornei am donat-o astăzi către centrul social pentru copii “Casa Vladimir” din oraș, unde Asociația Filantropică Creștină Sfinții Voievozi Mihail și Gavril, sub inimoasa coordonare a doamnei Iulia Negrea, asigură cu mari eforturi zilnice o masă caldă pentru 135 de copii nevoiași și adăpost permanent pentru 12 copii.

Cred în puterea exemplului și lansez astfel o provocare către alți membri ai tuturor consiliilor locale din județ care au posibilitatea, de la toate partidele politice, și către cetățenii care nu au făcut-o deja, care doresc și pot contribui atât financiar cât și prin alte activități de voluntariat pentru comunitatea lor, să o facă.

Sunt mai multe obiective și inițiative pe care doresc să le sprijin astfel în fiecare lună, o parte le-am identificat deja la Vatra Dornei (adăpostul de câini, centrul social pentru persoane vârstnice, centrul de terapie ocupațională dedicat copiilor și adulților cu nevoi speciale ș.a.) iar pe altele vă invit mă ajutați să le descopăr în tot județul.”