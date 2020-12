Volume de debut pentru tinerii poeți suceveni Antonia Mihăilescu și Vlad Berariu, membri ai Casei de Poezie Light of ink

Casa de Poezie Light of ink a anunțat apariția a două excelente volume de debut, având ca autori tineri poeți suceveni.

Potrivit unui comunicat al coordonatorului Casei de Poezie Light of ink,Gheorghe Cîrstian, este vorba despre volumul de poezii “note din secolul kitsch” al poetei Antonia Mihăilescu, respectiv volumul de poezii “CuțitulProaspătȘters” al poetului Vlad Berariu.

Antonia Mihăilescu a câștigat Premiul “Alexandru Muşina” pentru debut în poezie, reprezentând 500 de euro şi publicarea volumului în colecţia AM a Editurii Tracus Arte.

Antonia Mihăilescu este absolventă a Colegiului Național „Petru Rareş” şi membră a Casei de Poezie Light of ink, în prezent studentă la Regie, Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi.

Vlad Berariu a câștigat Premiul Editurii Junimea la Festivalul-concurs de poezie “Costache Conachi”, reprezentând publicarea volumului în colecția “Numele poetului” a Editurii Junimea.

Vlad Berariu este absolvent al Colegiului Național „Petru Rareş” şi membru a Casei de Poezie Light of ink, în prezent aplicant pentru Breda University of Applied Sciences, The Netherlands.

Volumele de poezie ale celor doi poeți suceveni pot fi achiziționate de pe site-urile editurilor.