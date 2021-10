Ion Lungu atenționat că inițiativa pentru includerea Sucevei în programul UE de orașe neutre climatic aparține consilierilor USR și avertizat să nu trimită la plimbare consilierii USR care îi semnalează probleme la unele proiecte: Nu copiați obiceiurile domnului Cîțu că nu sunt bune!

Președintele USR PLUS Suceava Gianina Ursu a transmis, vineri, printr-un comunicat de presă, că salută intenția primarului Ion Lungu de a include municipiul Suceava în programul UE de orașe neutre climatic, dar îl atenționează pe primar că proiectul a fost inițiat de consilierii locali USR.

„Hotărârea de Consiliu Local Suceava 47/2021 ce prevede participarea Municipiului Suceava la programul Comisiei Europene ”Proposed Mission-100 Climate neutral Cities by 2030-by and for the Citizens” este disponibilă spre a fi citită pe site-ul Primăriei Suceava. Așadar oricine poate vedea că această hotărâre s-a luat în baza inițiativei consilierilor USR PLUS, Dan Nichiforel, Teodora Munteanu și Lorena Buburuzan”, se arată în comunicat.



Gianina Ursu precizează că primarul PNL al Sucevei, Ion Lungu, a declarat că dorește să-și asume niște ținte astfel încât anul viitor să fie semnat contractul cu Comisia Europeană pentru ca Suceava să fie unul din orașele finanțate spre a deveni neutre climatic.



„USR Municipiul Suceava dorește să îl felicite în mod public pe domnul primar pentru asumarea unui astfel de obiectiv care ar pune Suceava pe harta orașelor curate și neutre climatic. Ne bucură să vedem că viziunea USR asupra orașului nostru este îmbrățișată și de către liderul PNL Suceava. Doar că, în spiritul adevărului, al transparenței și al bunei cooperări, ne dorim ca inițiativele USR să fie recunoscute ca atare”, a menționat Gianina Ursu.

Potrivit acesteia, nu este vorba doar despre adevărul factual, care poate fi verificat de oricine, ci și de adevărul politic, acela că la nivel de alianță locală, partenerii politici trebuie respectați ca atare.

„Nu trebuie să treceți cu vederea, domnule Lungu, munca partenerilor. Nu e nici frumos nici sănătos politic. Sucevenii merită să cunoască și munca partenerilor dumneavoastră de alianță. Nu copiați, vă rugăm, obiceiurile șefului de partid că nu sunt sănătoase nici pentru dumneavoastră, nici pentru orașul nostru”, a mai arătat Ursu.

Ea îl îndeamnă pe Ion Lungu să nu facă așa cum a făcut Florin Cîțu cu munca ministrului USR Cristian Ghinea, care a dus tot greul PNRR, iar cei din PNL și-au asumat-o și să nu facă la fel cu munca consilierilor USR PLUS Suceava.





„Și încă ceva, domnule Lungu. Dacă un coleg consilier vă atrage atenția asupra unui aspect care trebuie îmbunătățit cu privire la așa-zisul parc de agrement din Lunca Sucevei, mulțumiți-i pentru observație și luați în considerare aspectul semnalat, că este tot pentru binele sucevenilor. Nu-l trimiteți la promenadă, nu pomeniți de familia lui, tratati-l cu respect. Nu luați în derâdere observațiile pertinente care se aduc unui proiect. Ele se aduc cu bună credință și în spiritul muncii de echipă. Încă o dată, nu copiați obiceiurile domnului Cîțu că nu sunt bune!”, a conchis Gianina Ursu.