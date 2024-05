Șoldan: De 16 ani Gheorghe Flutur promite aceleași lucruri, dar în timp ce alte județe vorbesc de administrație la un click distanță noi vorbim de drumuri județene de pământ, de  apă și canalizare

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Candidatul PSD la funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, a declarat la News Bucovina că un președinte de Consiliu Județean foarte bun nu are nevoie să umble prin târguri așa cum umblă actualul președinte.

Întrebat cum trebuie dezvoltat județul când actualul președinte spune că este dezvoltat, Șoldan a apreciat că se pare că acesta e rupt de realitate și că Suceava e pe ultimul loc la aproape toate capitolele.

„Suntem pe primul loc în România cu copii având părinții plecați la muncă în străinătate. Mare parte a diasporei este formată din sucevenii noștri plecați la muncă în străinătate. Au plecat pentru că în județul Suceava salariile sunt între cele mai mici din România și asta o arată și clasamentele”, a spus Șoldan.

El a continuat arătând că inclusiv în anul în 2023, județul Suceava era la salarii sub Botoșani, sub Bistrița, sub Bacău, sub Neamț.

„16 ani s-au bătut pentru retrogradare. Suntem pe ultimele locuri în toate clasamentele”, a spus Șoldan care a arătat că județul Suceava are cele mai multe localități din țară neconectate la apă potabilă-56.

Candidatul PSD a mai declarat că în timp ce în alte județe se vorbește de digitalizare și de administrație la un click distanță, în județul Suceava se vorbește încă de apă și canal și drumuri județene neasfaltate.

„Avem multe probleme în județ și de aceea avem nevoie de o nouă echipă de management, o echipă cu o viziune tânără, o echipă care dorește să demonstreze pentru județul Suceava și veți vedea că lucrurile astea se pot rezolva în patru ani de zile”, a spus Șoldan.

El a remarcat că actuala administrație județeană pare dezinteresată să mai lucreze.

„Nu mai au tracțiune, nu mai au suflu. Avem nevoie de un suflu nou la Consiliul Județean. E nevoie de o schimbare. Lucrurile nu pot funcționa la fel. Nu mai are ambiția (Gheorghe Flutur n.r.) după 16 ani să facă aceleași lucruri. Ce poate să facă în următorii patru ani și nu putea în cei 16 ani care au trecut. Ce motivație are în plus? Doar să demonstreze la București că mai poate câștiga un mandat? ”, s-a întrebat Gheorghe Șoldan.

El a menționat că nu vrea neapărat să-l critice pe Gheorghe Flutur, dar că sunt foarte multe lipsuri în județul Suceava și trebuie rezolvate urgent.

„Europa deja reglementează legislație pentru Inteligența Artificială, pentru mașinile care se conduc singure și noi vorbim în continuare în 2024 de drumuri județene pietruite și de pământ. De opt ani de zile de chinuie pe axial. Sunt opt ani de zile! Iașul a terminat acel drum, iar la noi se tărăgănează”, a declarat Șoldan care a precizat că lunar oamenii care circulă pe drumurile județene sucevene își bagă mașinile în service pentru că și le rup.

Gheorghe Șoldan a remarcat că Gheorghe Flutur este singurul candidat de președinte de consiliu județean din țară care folosește în campanie o imagine de pe internet cu o autostradă, deși nu s-a preocupat de drumurile județene, iar atunci când vorbește de autostrăzi pe care le gestionează Ministerul Transporturilor, Flutur ar trebui să ia și pasivul, respectiv problemele de la podul de la Milișăuți sau de pe tronsoane de drumuri naționale care sunt tot în administrarea ministerului.

„Lucrurile bune de obicei vin la pachet și cu câteva lucruri negative. Ori își asumă toate, ori niciuna” , a spus Șoldan care a completat că președintele CJ Suceava anunță în fiecare zi diverse lucruri.

„Mai avem puțin și spargem munții cu tuneluri, doar că de 16 ani oamenii s-au cam plictisit de promisiunile dumnealui pentru că se repetă”, a constatat Șoldan.

El a reamitit că de când a apărut primul afiș cu Gheorghe Flutur în campaniile electorale locale prezintă aceleași promisiuni și se întreabă ce l-a oprit pe Gheorghe Flutur timp de 16 ani să facă lucrurile promise în campaniile electorale.

„L-a adus în județ pe Traian Băsescu, prietenul lui, căruia îi scria cu oi pe deal când era președintele României, iar ei aveau guvern PDL care se ocupa să taie salariile și pensiile, nu se ocupau să facă administrație. Țin minte că era secretar general în PDL”, a mai spus Șoldan.

Deputatul social democrat mai spune că și președintele Klaus Iohannis este un apropiat al lui Gheorghe Flutur, dar și foștii premieri, Emil Boc, Florin Cîțu, Ludovic Orban, Nicolae Ciucă.

„Toți erau prietenii lui. Ce l-a oprit pe Gheorghe Flutur să rezolve problemele județului Suceava. Eu nu spun că a făcut numai lucruri rele. Am văzut că a atras niște bani europeni și a făcut niște piste de bicicletă prin pădure”, a spus ironic Gheorghe Șoldan.

