Cea mai mare medie a fost obţinută de judeţul Suceava la Concursul Naţional “Made for Europe”

Două eleve sucevence au obţinut un premiu I şi un premiu al III-lea la Concursul Naţional “Made for Europe”, desfăşurat în perioada 25-28 aprilie 2017, la Craiova, judeţul Suceava înregistrând astfel cel mai mare punctaj din ţară.

Potrivit unui comunicat de presă al ISJ Suceava, cea de a XI-a ediţie a Concursului Naţional “Made for Europe” a avut o “încărcătură simbolică aparte”, mai ales că în 2017 se împlinesc 30 de ani de la lansarea programelor europene din domeniul educației și formării profesionale și 20 de ani de când unitățile de învățământ din România participă la aceste programe europene.

“Competiția a fost adresată unităților şcolare care au finalizat proiecte cu finanțare europeană prin Programul Erasmus plus – programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport, eTwining sau alte programe, în anul şcolar anterior şi a reunit cele mai bune produse finale realizate de elevi şi rezultate în urma participării la parteneriatele europene”, se precizează în comunicatul de presă.

Sursa citată menţionează că acest concurs este adresat elevilor şi are ca scop valorizarea şi promovarea experienţelor pozitive acumulate de unităţile de învăţământ preuniversitar în derularea proiectelor finanţate prin programele europene din domeniul educației și formării profesionale.

La ediţia din acest an, la care au participat peste 100 de unități școlare, fiecare cu câte un echipaj elev și coordonator proiect, au fost prezentate 119 produse finale.

Județul Suceava a fost reprezentat de doi elevi, respectiv Valentina Şfabu, din clasa a III-a, de la Școala Gimnazială „Ioan Băncescu” Adâncata şi Ana-Maria Covaliu, din clasa a XII-a, de la Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava.

Astfel, eleva Valentina Şfabu a prezentat produsul final Cartea – auxiliar ”My first dictionary” (Primul meu dicționar) din cadrul parteneriatului strategic Erasmus plus, Acțiune cheie 2, cu titlul ,,Puppets mission: childhood without borders” (Păpușile cu misiune: copilărie fără frontiere), obținând premiul I cu cel mai mare punctaj pe țară, coordonator prof. Lavinia Ocsana Palaghianu.

Eleva Ana-Maria Covaliu a prezentat produsul final Ghid de bune practici “ Simulation for entrepreneurship” din cadrul parteneriatului strategic Erasmus plus, Acțiune cheie 2, cu titlul ,,Simulation for entrepreneurship – (ENTRE4FUTURE)”, obținând premiul III, coordonator prof. Cheaburu Carmen Constanța.

,,A fost o competiţie care s-a bucurat de o prezenţă deosebită şi care şi-a dorit să pună în valoare inteligenţa şi creativitatea elevilor şi a cadrelor didactice. Au fost în competiție proiecte europene de succes, produse inedite, copii, tineri și dascăli implicați care urmăresc viziunea Agentiei naționale pentru programe comunitare în domeniul educației și formării profesionale – Transformăm România prin învățare!”, a declarat inspectorul de proiecte educaţionale al ISJ Suceava, prof. Lidia Acostoaie, membru în Comisia Natională MEN.

De precizat este că în urma desfăşurării acestei competiţii, județul Suceava a înregistrat cel mai mare punctaj 205,41 din 210 posibile. (Liliana Bujdei)