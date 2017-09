Sucevenii caută haine second-hand pe internet într-un număr tot mai mare – studiu

Se vorbeste foarte mult despre mall-uri, branduri, despre achizitii scumpe, insa foarte important de punctat este interesul romanilor pentru hainele second-hand, din dorinta de a obtine vestimentatia dorita la preturi accesibile. Acestia cauta inclusiv articole de brand, asadar de foarte buna calitate.

Ei stiu ca multe dintre hainele second-hand sunt piese vestimentare ce au fost purtate o singura data sau de doua ori, deci arata ca noi. Si pentru ca traim in era tehnologiei si totul este transpus in mediul digital, magazinele online de haine second-hand nu au intarziat sa apara.

Un studiu realizat de specialiștii DWF împreună cu site-ul MyDressing pe cautarile facute de romani pe internet arata ca interesul acestora pentru achizitiile de haine second-hand a crescut.

Potrivit rezultatelor, in medie intr-o luna romanii au facut 160.000 de cautari care au vizat hainele second-hand. De pe desktop sau mobil, ei cauta in Google magazine de unde isi pot lua haine la mana a doua la preturi mici, folosind in cautarea lor sintagme precum: rochii ieftine, haine ieftine, haine ieftine si bune, haine gravide, haine second-hand, rochii marimi mari, second hand online s.a. Studiul a inclus, asadar, un numar de 800 de cuvinte cheie, precum cele anterior mentionate – sintagme relevante pentru achizitia online a hainelor second-hand.

Daca in 2016 in Suceava se faceau aproximativ 52.100 de cautari pentru hainele second-hand online, in 2017 cautarile efectuate in prima jumatate a anului si in acord cu trendul, denota o crestere numerica de 12.000, deci un total de aproximativ 64.100 de cautari facute in Google de catre locuitorii din Suceava.

Cum arata situatia la nivel de tara, mai precis care sunt judetele ai caror locuitori au un interes mai mare pentru hainele second-hand? In top, pe primul loc este Bucurestiul, urmat de urmatoarele 5 judete: Iasi, Prahova, Constanta, Cluj, Suceava. La polul opus, un interes mai scazut pentru cautarea in mediul online a hainelor second-hand s-a inregistrat pentru judetele: Ialomita, Mehedinti, Salaj, Tulcea, Covasna.

De punctat este ca se fac mai multe cautari in Google de pe smartphone pentru hainele second-hand decat cele realizate de pe desktop. Cautarile pe mobil sunt astfel in procent de 54%. Cautarile online pentru subiectul hainelor online sunt mai mari in lunile de toamna, mai precis octombrie si noiembrie.

Reprezentantele sexului feminin sunt mai interesate de hainele second-hand online decat barbatii, un volum mare de cautari facandu-se pe grupuri de cuvinte precum: rochii ieftine, rochii XXL, rochii marimi mari, rochii elegante ieftine, haine ieftine dama, paltoane dama ieftine, haine dama ieftine si frumoase, haine dama ieftine s.a.

Magazinele online de haine second hand ofera inclusiv articole vestimentare cu eticheta, ele aplica si scaderi de pret in perioadele de reduceri sau ofera promotii si vouchere pentru atragerea clientilor. Managerul unui cunoscut magazin online de haine second-hand a declarat despre propria afacere ca:

“[…] este dedicata nevoilor utilizatorilor prin intermediul unor servicii personalizate, care sa usureze experienta de shopping online: retur facil al produselor, banii sunt returnati imediat in contul utilizatorilor. Incercam sa modificam sau sa adaugam lucruri pe masura ce piata se schimba si ea. Insa, ne mandrim cu afacerea noastra”.