Mai mulți suceveni au fost premiați la Concursul Național de Știință și Inginerie pentru Elevi, desfășurat la USV

La Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a avut loc, în perioada 06 – 08 septembrie, ediția a X-a a Concursului Național de Știință și Inginerie pentru Elevi RoSEF.

Concursul, a reunit proiecte ale elevilor din zece județe ale țării și un proiect al unei echipe de elevi din Belgia, grupate pe patru categorii tematice (științe, științe aplicate, robotică și tehnologia informației) și două categorii de vârstă.

Echipa de juniori de la Carei. Foto: facebook/Mihai Dimian

Din juriul competiției au făcut parte jurnaliști de știință, cercetători, inventatori, președintele juriului fiind jurnalistul și scriitorul Alexandru Mironov, Doctor Honoris Causa al USV, alături de Cristian Român, senior editor al revistei Știință și Tehnică.

Câștigătorii concursului RoSEF 2019 vor forma echipa reprezentativă a Românei pentru concursurile International Science and Engineering Fair (ISEF) din SUA, Environmental Science Fair (I-SWEEEP) din SUA, EUCYS (European Union Contest for Young Scientist), International Environment Sustenability Project Olimpiad (INESPO) din Olanda și Expo Science International of International Movement for Leisure Activities in Science and Technology (MILSET).

Pe lângă premiile obținute la juniori de Huțanu Iuliana Paula, de la Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret, și Josanu Rareș Ionuț, de la Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil, Iași, trebuie menționate, la categoria seniori, și proiectele altor elevi suceveni ce au fost recompensate cu medalii: Studiul terapiei anxietății sociale prin intermediul jocurilor video, TerraBike, OpenNFC, Safer home better life, House kit, Compact Obstacle avoidance system for blind people, de la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava, Plante uitate – remedii pentru diabet, de la Liceul Teoretic Filadelfia din Suceava, Plants on Mars, project de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava.

„Suceava este, de peste zece ani, promotorul celor mai interesante proiecte de știință ale elevilor din România și centrul în care se pregătește participarea României la competițiile internaționale”, a precizat prof. Victor Șutac, președintele Societății Științifice Cygnus.

Ediția din acest an a concursului a fost organizată de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Societatea Științifică Cygnus pentru UNESCO. De asemenea, manifestarea a beneficiat și de spirjinul financiar al Primariei Municipiului Suceava.