Elevii militari au răspuns „prezent” campaniei de ecologizare „Let’s Do It, Romania!”

Elevii Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc s-au alăturat și anul acesta campaniei de curățenie „Let’s Do It, Romania!”. Astfel, 130 de elevi ștefăniști și cadre didactice au realizat acțiuni de ecologizare de Ziua Curățeniei Naționale, simultan cu voluntari din alte 29 de județe din România.

Elevii militari au dat dovadă de spirit civic și au ecologizat zonele: Moara Dracului, Izvorul Malului, Șandru și vârful muntelui Rarău. Aceștia s-au alăturat voluntarilor care au ales să participe la curățarea arealelor naturale din jurul municipiului Câmpulung Moldovenesc. Prin participarea la această acțiune, elevii câmpulungeni au dat dovadă de implicare în ceea ce privește grija față de mediul înconjurător și gestionarea deșeurilor.

Potrivit organizatorilor, „Let`s Do It, Romania!” este cel mai mare proiect de implicare socială organizat în România și face parte din mișcarea globală „Let’s Do It, World!”. Din 2010 și până în prezent, „Let`s Do It, Romania!” a implicat peste 1.800.000 de voluntari în acțiuni de curățenie națională și peste 50 000 de elevi în proiecte de educație ecologică. În acest context, pe parcursul anului școlar, tinerii liceeni militari iau parte la acțiuni de ecologizare inițiate de administrația publică și de către colegiu.

Georgiana Lupu