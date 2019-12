Elevii Școlii Gimnaziale ”Bogdan Vodă” din Rădăuți au participat la Săptămâna Educației în Tehnologia Computerelor, cel mai mare eveniment educațional din istorie, desfășurat în toată lumea

În săptămâna 9-13 decembrie 2019 s-a desfășurat la nivel mondial cel mai mare eveniment educațional din istorie, Code Week (Săptămâna Educației în Tehnologia Computerelor).

Printre cei implicați au fost și elevii clasei a II-a de la Școala Gimnazială ”Bogdan Vodă” din Rădăuți, coordonați de prof. gr. I Mirela Chidon-Frunză. Aceștia au găzduit un eveniment de tip Hour of Code.

Ora de Programare reprezintă o introducere în știința computerului și programare, cu scopul de a arăta ca oricine poateîinvăța bazele acestuia. Încercarea de a apropia elevii de tehnologia computerelor și programare a devenit un efort global. Acesta incepe prin parcurgerea unor activități de o oră.

Hour of Code are loc în fiecare an în timpul Code Week. În 2019 aceasta s-a derulat în perioada 9-15 decembrie. Saptamana Educatiei in Tehnologia Computerelor are loc în amintirea zilei de naștere a unui importnant pionier din domeniul tehnologiei Admirarul Grace Murray Hopper (Decembrie 9, 1906).

Pentru buna desfășurare a evenimentului, acesta s-a desfășurat în cabinetul de informatică al instituției de învățământ, sun atenta îndrumare a domnului profesor Domnari Alexandru. Cei 30 de elevi ai clasei au desfășurat un program de codare accesibilizat nivelului lor de vârstă, lucrând în perechi pe laptopurile din dotarea cabinetului. Pentru a obține certificatele care autentifică demonstrarea și înțelegerea conceptelor de bază ale programării au fost ajutați de Anghelos Grigorean, elev în clasa a VII-a a aceleiași școli. Softul pentru activitățile desfășurate a fost pus gratuit la dispoziție de The Marie-Josee and Henry R. Kravis Foundation, Inc. din West-Palm Beach, Florida, SUA.

Până la momentul desfășurării evenimentului s-au înregistrat 132427 de alte evenimente pentru Ora de Cod 2019, dintre care 1595 în România. Campania este susținută de Microsoft, Apple, Amazon, Boys and Girls Clubs of America, College Board. Tutoriale sunt concepute în peste 45 de limbi, pentru elevi și profesori din peste 180 de țări.