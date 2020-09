Patru medalii de aur și o medalie de platină acordate cadrelor didactice și doctoranzilor USV la Salonul de inventică de la Londra

Delegația USV de la cea de-a doua ediție a Salonului de inventică International Invention & Trade Expo ITE de la Londra s-a întors acasă cu patru medalii de aur și o medalie de platină.

Potrivit USV, evenimentul a avut loc în perioada 10-11 septembrie 2020, și a reunit diferiți actori din lumea inovației, cercetării, dezvoltării și finanțării și acoperă domenii precum: inginerie, medicină, tehnologia informației, biochimie, protecția mediului, energetică, echipamente industriale și multe altele.

Printre delegațiile oficiale din peste 20 de țări s-a numărat și cea a Universității sucevene, participând cadrele didactice și doctoranzii care activează în cadrul Centrului de Inventică „Dorel Cernomazu” al Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor.

USV precizează că cea mai apreciată invenție, Automatic ice remover device for aerial power lines, propune o soluție de deschiciurare a liniilor electrice aeriene. Această invenție a primit două medalii, una de platină și una de aur, având ca autori pe: Cenușă Mihai, Poienar Mihaela, Milici Laurențiu Dan, Graur Adrian, Ungureanu Constantin, Atănăsoae Pavel, Bobric Crenguța Elena, Popa Cezar Dumitru.

Celelalte invenții participante au fost medaliate cu aur, după cum urmează:

Device for continuous skeletal traction, autori:Cenușă Mihai, Poienar Mihaela, Milici Laurențiu Dan, Rață Mihai, Irimia Daniela, Pentiuc Radu Dumitru, Lupu Elena Daniela, Afanasov Ciprian;

Automatic command control system, autori: Toader Eusebiu, Poienar Mihaela, Milici Mariana Rodica, Rață Gabriela, Prodan Cristina, Vlad Valentin, Nițan Ilie, Ungureanu Constantin;

System for monitoring the activity of a person in the office, autori: Milici Laurențiu Dan, Poienar Mihaela, Nițan Ilie, Ungureanu Constantin, Grosu Oana Vasilica, Pocriș Marcel, Toader Eusebiu Vasile, Medrihan Dumitru Nicolae.