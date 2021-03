Florin Viu, profesor de biologie și chimie din comuna Baia, câștigător al concursului Digitaliada la categoria Popularitate

Profesorul de biologie și chimie la Școala Gimnazială „Nicolae Stoleru” din Baia, Florin Viu, este unul dintre cei zece câștigători au concursului Digitaliada. El a fost premiat cu tabletă grafică, în valoare de aproximativ 500 de euro.

În data de 24 martie, Fundația Orange a anunțat lista materialelor educaționale digitale, premiate cu echipamente digitale în valoare totală de peste 8.500 de euro, la cea de-a cincea ediție a concursului menționat.

Site-ul reunește o colecție de materiale de Biologie și Chimie realizate pentru clasele din învățământul gimnazial. Foto: Fundația Orange

Platforma sa reunește o colecție de lecții interactive, laboratoare virtuale, schițe, jocuri și teste de evaluare la biologie și chimie pentru clasele din învățământul gimnazial.

„În spatele website-ului educațional pe care l-am înscris la ediția din acest an a concursului Digitaliada, stă dorința mea de a fi în locul în care mă simt cel mai bine: alături de tânăra generație, de cetățenii de mâine ai acestei țări. Am început în urmă cu mulți ani cu Chimia, apoi am continuat cu Biologia, realizând și utilizând la clasă materiale de concepție proprie, pe care am căutat să le îmbunătățesc permanent. Am ținut cont de sfaturile primite de la elevii mei, de dorința împărtăși cu ei materialele și nu în ultimul rând de dorința mea de a mă autoperfecționa. Faptul că materialul s-a impus chiar la categoria jurizată de către elevi mă face să mă simt, cu adevărat, onorat”, mărturisește Florin Viu.

Peste 200 de materiale digitale au fost înscrise pe site-ul digitaliada.ro în decursul celor trei luni de concurs, iar 10 dintre ele au fost desemnate câștigătoare ale acestei ediții. Toate proiectele înscrise au fost validate de experți educaționali, iar materialele finaliste au fost evaluate de juriul competiției, dar și de o comisie a elevilor, care a a acordat premiul de popularitate.

„Materialele educaționale disponibile gratuit în platforma Digitaliada au fost de mare folos în anul acesta de pandemie în care școala s-a desfășurat mai mult online. În Digitaliada, încurajăm prin concurs crearea de materiale digitale educaționale pentru că resursele deschise disponibile în limba română sunt încă foarte limitate din păcate”, a declarat Amalia Fodor, director al Fundației Orange.

Juriul Digitaliada din acest an a fost compus din Radu Gologan, Profesor Doctor la Facultatea de Științe Aplicate a Universității Politehnica din București, Olivia Vereha, co-fondator Code4Romania, Cristian China-Birta, antreprenor online, Dragoș Iliescu, Profesor universitar în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București și Amalia Fodor, Director al Fundației Orange.

Limba și literatura română, matematica, geografia, chimia și educația muzicală au fost printre materiile din rândul cărora au ieșit anul acesta proiectele câștigătoare, la cele 6 categorii de concurs: Aplicații, Conținut video, Proiectare didactică, Alte materiale educaționale, Categoria Elevi 14-17 ani și Categoria Popularitate – premiu acordat de elevi. În cadrul fiecărei categorii, a fost premiat câte un material pentru învățământul primar și unul pentru învățământul gimnazial.

Proiectele câștigătoare sunt disponibile în secțiunea Materiale Premiate. Toate materialele înscrise pe Digitaliada sunt gratuite și pot fi folosite de toți profesorii, elevii și părinții în căutare de resurse educaționale digitale.