Un joc pentru mobil dezvoltat în Suceava a ajuns deja la peste 100.000 de descărcări în toată lumea

Compania ASSIST Software a reușit să atragă atenția pieței internaționale prin intermediul unui joc de mobil dezvoltat în Suceava. Denumit ”Elly and the Ruby Atlas”, jocul cu pirați a ajuns deja la peste 100.000 de descărcări deși a fost lansat în urmă cu doar câteva luni, iar în martie a beneficiat de o actualizare care a îmbunătățit experiența jucătorilor.

Jocul poate fi descărcat gratuit atât pentru Android, cât și pentru iOS.

Unul dintre detaliile care i-a mirat pe pasionații de jocuri din România, dar și din străinătate, este faptul că echipa de la ASSIST Software a furnizat acest joc pieței complet gratuit. Jucătorii nu trebuie să plătească atunci când îl descarcă sau atunci când îl joacă. Mai mult, odată descărcat, jocul poate fi jucat chiar dacă nu există o conexiune la internet pe telefonul mobil.

Într-o piața dominată de jocuri pline de reclame, faptul că un joc creat în Suceava își propune a fi complet gratuit arată pasiunea cu care echipa a lucrat la toate detaliile tehnice și îi convinge pe cei care intră în contact cu acest joc să lase recenzii pozitive și încurajatoare pe toate platformele de unde pot fi descărcate aplicații.

”Noi ne-am dorit și am avut oportunitatea de a crea un produs al nostru și ne mândrim foarte mult. Am avut libertatea de a-l face și a fost un proces în care a fost implicată toată echipa noastră.” a declarat Gabriel Tironeac, Head of Game Development.

O lume colorată cu pirați, comori și aventuri în căutarea adevărului

Povestea din jocul ”Elly and the Ruby Atlas” se desfășoară într-o lume fantastică cu pirați și comori. Jucătorii se pot transpune în pielea lui Elly, o tânără căpitan al unui vas. Alături de ea, jucătorii trebuie să facă comerț, să se lupte pentru a recupera o prețioasă moștenire de familie și, în noua versiune, să devină manageri pentru propria insulă.

Povestea este una complexă, plină de mistere care așteaptă să fie descoperite și misiuni care declanșează aventuri în locații tropicale, exotice.

Întrebat de ce echipa a ales o eroină pentru rolul de personaj principal, Andrei Barbă, Designer 2D, a spus, ”Avem un istoric în a da peste cap așteptările. În majoritatea jocurilor pe care le găsești online, personajul principal, cel pe care-l joci, este un măreț lord al piraților care are alături o asistentă iar ea îl ghidează. Noi am vrut să stăm departe de stereotipul acesta.”

Încă un lucru care dă unicitate jocului este și funcția de tranzacționare și optimizare a navei sau a echipajului. Jucătorii pot cumpăra resurse (lemn, miere, zahăr, etc.) din porturi și le pot vinde pentru profit. Banii suplimentari obținuți pot fi folosiți pentru a îmbunătăți nava cu o punte mai mare, pânze trainice, tunuri mai mari, și loc mai mult pentru depozitarea resurselor.

Odată cu ultima versiune, în joc a fost introdusă o clădire specială denumită ”Arena”. Acolo, jucătorii se luptă cu diferiți pirați și pot intra într-un clasament online. Cele mai bune rezultate vor fi afișate public, iar acest detaliu nu afectează abilitatea jucătorului de se bucura de ”Elly and the Ruby Atlas” fără o conexiune la internet.