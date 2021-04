Sportivii suceveni și botoșăneni au devenit campioni naționali la Taekwondo

În acest weekendul trecut, a avut loc în Sala Polivalentă din municipiul București Campionatul Național la Copii (6-9 ani), Juniori mici (10-11 ani) și Cadeți (12-14 ani) la Taekwondo WT – Sport Olimpic.

Județele Suceava și Botoșani au fost reprezentate de către parteneriatul dintre Asociația Brilliant Taekwondo Sporting Club Dumbrăveni și Clubul Sportiv Botoșani.

Sportivii au avut o prestație excepțională obținând 12 medalii, inclusiv Locul 1 pe echipe la categoria Cadeți (12-14 ani), dar și Locul 1 pe echipe în Clasamentul General al Campionatului Național 2021. Sportivii care au obținut medalii naționale sunt următorii:

LOCUL 1 : Richard CHELARIU (cadeți).

LOCUL 2 : Alexandru FUSA (cadeți), Paul ȘTIRBU (cadeți), Sara CHIRIEAC (cadeți), Sabina BURSUC (cadeți),), Patrik BRUMARI (cadeți), Bianca COSTIC (copii), Gabriel DÎRVARIU (cadeți) și Petrică BURLACU (cadeți)

LOCUL 3 : Mario COJOCARIU (cadeți), Octavian BUDACĂ (juniori mici) și Andrei CORDUNEANU (juniori mici).

La această desfășurare sportivă au participat 350 de sportivi legitimați la 27 de structuri sportive din 22 de județe ale tării, dintre care 155 de fete și 195 de băieți.

„Felicit toată echipa! Având un staff de excepție suntem capabili să îi instruim pe sportivii începători, avansați și pe cei de performanță. Am început anul 2021 cu rezultate bune, fapt ce ne dă o motivație în plus că ne putem depăși rezultatele obținute în anul anterior. Încă un an dificil, în continuare cu multe restricții, multe dificultăți de pregătire, însă am primit sprijin din partea primăriei Dumbrăveni și din partea Clubului Sportiv Botoșani, care ne-au acordat accesul, conform ordinelor MTS să ne antrenăm pe timpul pandemiei cu coronavirus, având încredere și dorință de muncă și respectând toate normele impuse prin proceduri bine stabilite de distanțare fizică și de respectare a igienei. Lucruri care și înainte de această perioadă erau respectate în cadrul activității noastre!”, a declarat președintele Asociației Brilliant Taekwondo Sporting Club și antrenorul secției de Taekwondo WT a Clubului Sportiv Botoșani, Denis-Paul Matei.