Copilul de patru ani care a fost grav rănit în urma unui accident pe bulevardul George Enescu a murit de ziua lui în spital. Mașina în care era copilul fusese lovită de un autoturism al cărui șofer a întors fără să se asigure

Copilul de patru ani care a suferit, în urmă cu două săptămâni răni grave în urma unui accident rutier produs pe bulevardul George Enescu din Suceava a murit, marți, în Spitalul Județean Suceava unde se afla în comă.

Copilul a fost internat în stare foarte gravă suferind un politraumatism prin accident rutier și a suferit o ruptură splenică, hematom hepatic și traumatism cranio-cerebral.

Potrivit Poliției, un bărbat de 47 de ani din Suceava a condus un autoturism marca VW Golf pe direcția Catedrală către Nordic, iar la un moment dat a efectuat manevra de întoarcere a autoturismului, fără a se asigura corespunzător și a intrat în coliziune lateral-frontală cu autoturismul marca Seat Ibiza care era condus, pe aceeași direcție de mers de un bărbat de 33 de ani din municipiul Suceava.

În urma accidentului a rezultat rănirea lui David Cuciurean, în vârstă de 4 ani, pasager pe locul din dreapta față a autoturismului Seat.

„Ai plecat sa sărbătorești ziua ta cu ingerasii …in cer…de azi esti ingerasul nostru, care ne vei veghea, pe noi toti, pe Anuta pe Dany de acolo de sus…Am invatat de la tine sa traim cu zambetul pe buze…aduceai tot timpul veselie si bucurie in casa…am invatat de la tine sa prețuim fiecare clipa primită în dar de la Dumnezeu…Am invatat de la tine ca,viata nu e decât o călătorie de care trebuie să ne bucurăm din plin…Ai fost si vei ramane pentru totdeauna un model plin de viata si veselie pentru noi toti care am fost binecuvântati sa te avem mereu aproape….Ne ramane dragostea ta de viata, zâmbetul tău cald, curajul de a fi ceea ce suntem in esenta…De azi vei fi ghidul nostru al tuturor…Ne vei arata calea spre LUMINA…DRUM LIN LA INGERASI…DIN INIMILE NOASTRE NU VEI PUTEA PLECA NICIODATA…TE IUBIM MULT!”, au transmis membri ai familiei pe o rețea de socializare.