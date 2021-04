În farmaciile Alphega din Fălticeni și Gura Humorului vor fi instalate POS-uri pentru donații cu cardul către Hope and Homes for Children, asociația ce susține copiii din familiile vulnerabile

Hope and Homes for Children, alături de comunitatea de farmacii independente Alphega și de Banca Transilvania, lansează modalitatea de donații cu cardul contactless în farmaciile Alphega, în sprijinul copiilor vulnerabili pe care Fundația îi susține să rămână alături de părinții lor, și departe de riscul instituționalizării.

În județul Suceava, donațiile pot fi făcute în farmaciile Alphega din Fălticeni și Gura Humorului.

Hope and Homes for Children subliniază că donația de 5 lei poate fi făcută cu orice card contactless sau prin intermediul plății cu telefonul. Pentru fiecare donație făcută în luna mai, Farmaciile Alphega donează către Hope and Homes for Children alți 5 lei, dublând donațiile, în limita a 100.000 de lei. Aici pui o masă caldă unui copil sărac. Donează 5 lei și ține copiii lângă părinți. – este mesajul către donatori, care pot dona ușor, rapid și în siguranță în incinta farmaciilor Alphega selectate.

„Creșterea calității vieții oamenilor și a comunităților din care aceștia fac parte reprezintă unul dintre obiectivele principale ale farmaciilor Alphega. Ne bucurăm să putem oferi sprijin copiilor defavorizați și să îi ajutăm să rămână în mijlocul familiilor lor. Un gest simplu și o sumă simbolică pot hrăni un copil, nu doar fizic, ci și emoțional. O donație de 5 lei are puterea de a schimba viața unui om. Încurajăm grija pentru sănătate, precum și grija pentru cei mai vulnerabili dintre noi.” declară Iulian Trandafir, CEO Alliance Healthcare România

Banca Transilvania se alătură Hope and Homes for Children și programului de Prevenire a separării copilului de familie și donează Fundației cele 30 de POS-uri, ca parte a proiectului lansat în premieră în 2018, prin opțiunea Donații contactless prin intermediul POS-urilor dedicate.

De la începutul anului și până în prezent, 500 de copii vulnerabili au rămas acasă, lângă părinții lor, iar 166 de familii au rămas împreună, prin intervențiile Hope and Homes for Children. O casă construită sau consolidată, plata chiriei, a utilităților, alimente, medicamente, îmbrăcăminte și încălțăminte, produse de igienă, lemne pentru foc, rechizite sau tablete, pentru școala on-line – sunt doar câteva din intervențiile de urgență care au fost posibile și în perioada aceasta prin programul de Prevenire a separării copilului de familie.

„Din păcate, din ce în ce mai mulți copii au nevoie de ajutor, în această perioadă dificilă. Din fericire însă, noi – cei care putem ajuta – suntem și mai mulți. Ne-am dorit să putem implementa o modalitate simplă, rapidă și sigură de donație pentru susținătorii acestor copii – iar cele 30 de POS-uri pe care le găsiți în farmaciile Alphega sunt poate cel mai la îndemână mod prin care puteți ajuta. Donând 5 lei, puteți schimba în bine viața unui copil vulnerabil. Mulțumim partenerilor noștri, Farmaciile Alphega și Banca Transilvania, pentru că sunteți parte din această schimbare!”, declară Robert Ion, Director de Fundraising și Comunicare, Hope and Homes for Children România

La finalul anului 2020, Banca Mondială anunța că sărăcia extremă crește în această perioadă pentru prima dată în ultimii 22 de ani – și estima că efectele pandemiei vor împinge în sărăcie extremă între 88 și 115 milioane de oameni, în special în țări care se confruntă cu rate ridicate de sărăcie, cum este și România. În condițiile în care, în 2019, România se afla deja pe primul loc în UE, conform EUROSTAT, cu 1 din 3 copii care trăiau în risc de sărăcie și excluziune socială, situația devine din ce în ce mai alarmantă: în lipsa unui minim necesar pentru a supraviețui – un acoperiș deasupra capului, căldura pe timpul iernii, sau cel puțin o masă pe zi – copiii sunt separați de părinți și, inevitabil, ajung în centre de plasament sau în forme de protecție specială.

Găsiți AICI lista farmaciilor Alphega în care se poate dona contactless cu cardul, pentru copiii vulnerabili.