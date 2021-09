VIDEO // Urs filmat „la o plimbare” în inima unei păduri din Parcul Național Călimani

💯 🎥 Întâlnire cu un urs în inima unei păduri din Parcul Național Călimani, filmarea fiind realizată de colegul nostru Cristin Cireș în timpul unei acțiuni de monitorizare.🇷🇴 Pădurile din România adăpostesc una dintre cele mai mari populații de urs din Uniunea Europeană 🇪🇺, la noi în țară urșii având habitatul în zona munților Carpați.🟢 Urșii fac deplasări lungi, folosindu-și toate simțurile dezvoltate pentru a găsi hrana, în special cel olfactiv. Urșii au mii de receptori ai mirosului în zona foselor nazale, iar centrul mirosului din creier de cinci ori mai dezvoltat decât cel al omului.🟢 Urșii sunt animale omnivore, hrana lor fiind vegetală, dar și de origine animală, de la pești, cervide, mamifere mici, până la păsări sau ouă de păsări și insecte.ℹ️ Parcul National Calimani este unul din cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a #Pădurilor – #Romsilva. Parcul are o suprafață de 24.556 de hectare pe raza județelor #Suceava, #Mureș, #Bistrița – Năsăud și #Harghita.ℹ️ Conform Planului de Management, în Zonele de Protecție Strictă și Integrală, unde ⛔️ intervenția umană este interzisă, sunt incluse 16.808,4 hectare, iar în Zona de Conservare Durabilă, ”tampon”, se află 7.747,3 hectare.credit: Cristin Cireș, Parcul Național Călimani***** ℹ️ 🇬🇧 Brown bear into a deep forest in Călimani National Park, in #Romania#Păduri #DezvoltareDurabilă #ConteazăPentruViitor #Silvicultură #Silvic #Pădure #Natură #Mediu #Forests #Forest #Forestry #Nature #Environment