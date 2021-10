Elevii Școlii Gimnaziale din Bălcăuți au primit cărți și rechizite din partea Fundației „Mereu Aproape” și Sika România

Fundația Mereu Aproape și Sika România au anunțat printr-un comunicat de presă că au donat pentru 111 elevi din 11 școli din țară pachete educaționale multidisciplinare și rechizite. Copiii provin din zone unde accesul la lecțiile online este dificil, printre acestea numărându-se și Școala Gimnazială din Bălcăuți.

„Cea mai mare provocare a acestui an pentru dascăli și pentru elevi este să recupereze golurile din ultimul an și jumătate și să continue într-un ritm susținut învățarea. Cu atât mai mult, educația rămâne o prioritate în cadrul programelor noastre și, de fiecare dată când avem ocazia, dezvoltăm proiecte prin care ajungem la cât mai mulți copii pentru a crește motivația lor pentru învățare și încrederea în forțele proprii. Ne încântă faptul că echipa Sika România a ales să marcheze ziua companiei printr-un proiect dedicat copiilor de care Fundația are grijă, un nou proiect în rândul celor pe care le desfășurăm constant împreună”, a declarat Alessandra Stoicescu, Președinte Fundația Mereu Aproape.

Sursa foto: Fundația „Mereu Aproape”

„Este bucuria noastră să susținem educația, facem acest lucru de 11 ani și vom continua. Mesajul cu care mergem către copii este că au puterea în mânile lor, că prin educație își vor deschide viitorul. Este modul nostru de a sărbători ziua internațională a grupului Sika și suntem fericiți să le fim alături copiilor pe drumul dezvoltării lor”, a spus Laurențiu Ștefănescu, General Manager Sika România.

Proiectul face parte din campania „Lăsați-mă să învăț” a Fundației Mereu Aproape al cărei scop este scăderea ratei analfabetismului, reducerea abandonului şcolar și oferirea de oportunități de educație non-formală pentru copii din familii modeste dar cu rezultate foarte bune la învățătură.