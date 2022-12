Urmărit de poliție, un șofer beat a abandonat mașina pe peronul Gării Cacica și a fugit spre o zonă împădurită fiind prins și încătușat

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii Secției 10 Poliție Rurală Gura Humorului care se se aflau, joi dimineața, în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza comunei Cacica, pe DJ 178 A, în localitatea Pârteștii de Sus au fost nevoiți să imobilizeze și încătușeze un șofer beat care a fugit când i s-a cerut să oprească.

Polițiștii au efectuat semnalul regulamentar de oprire unei autoutilitare, dar șoferul nu s-a conformat, continuându-și deplasarea pe DJ 178A, direcția Pârteștii de Sus spre Pârteștii de Jos, mărind totodată viteza de deplasare.

Echipajele de poliție au procedat la urmărirea autovehiculului, până în zona gării Cacica, reușindu-se blocarea vehiculului.

Conducătorul autoutilitarei a abandonat mașina pe peronul gării, fugind spre o zona împădurită. S-a continuat urmărirea acestuia, pedestru, pe o distanță de 150 metri, reușindu-se prinderea și imobilizarea celui în cauză.

După imobilizare și încătușare, s-a procedat la legitimarea conducătorului auto, în persoana unui bărbat de 30 ani domiciliat în satul Pârteștii de Sus.

Întrucât acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,87 mg/l alcool pur în aerul respirat, ulterior fiind condus la Spitalul Gura Humorului unde i-au fost recoltate două probe biologice de sânge, la interval de o oră, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, cauza urmând a fi soluţionată procedural sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului.